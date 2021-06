Route d'Occitanie : victoire d'Arnaud Démare pour la deuxième étape entre Villefranche-de-Rouergue et Auch

La deuxième étape de la 45e édition de la Route d'Occitanie est remportée par Arnaud Démare. Une victoire sur la plus longue course de l'épreuve (198,7 kms) entre Villefranche-de-Rouergue et Auch, avant l'étape 100% pyrénéenne entre Pierrefitte-Nestalas et le Mourtis.