Limoges, France

Les Français seront très bien représentés cette année sur le 51e Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine, dont les organisateurs ont présenté le plateau ce mercredi. La liste des 133 coureurs annoncés est susceptible d'évoluer, notamment en cas de blessure ou de convocation tardive pour le Tour d'Espagne, mais les têtes d'affiche tricolores seront de toute façon nombreuses sur les routes escarpées et sinueuses du Limousin et de la Dordogne de mercredi à samedi prochain.

Avec le Champion de France Anthony Roux

Notamment grâce aux deux équipes Pro Tour engagées cette année encore. La formation AG2R-La Mondiale d'Alexandre Geniez, 11e et 1er Français du dernier Tour d'Italie. Il sera entouré d'Hubert Dupont, 20e du Giro, Samuel Dumoulin, Cyril Gautier ou encore de Benoît Cosnefroy, le Champion du Monde espoir en titre. Dans l'autre équipe de l'élite mondiale, Groupama-FDJ, on retrouvera le champion de France sur route Anthony Roux, 3e de la récente classique de San Sebastian, avec à ses côtés Benoît Vaugrenard et le presque retraité Jérémy Roy.

Chez Cofidis, trois coureurs ayant participé au dernier Tour de France seront au départ : Nicolas Edet, Anthony Perez et Julien Simon. Même chose pour la formation Direct Energie qui devrait se présenter avec le très remuant Lilian Calmejane, Romain Sicard et Fabien Grellier. L'équipe Saint-Michel Aubert 93 annonce Romain Feuillu alors que Team Fortuneo doit arriver avec deux Français ayant aussi participé au Tour de France cet été, Kevin Ladanois et Maxime Bouet.

Première pour la nouvelle équipe française Vital Concept

Un 51e Tour du Limousin qui sera le 1er pour la dernière née des équipes tricolores, la formation bretonne Vital Concept dirigée par l'ancien professionnel Jérôme Pineau, originaire de la Vienne. Et ils ne viennnet pas faire de la figuration puisque l'un des tous meilleurs sprinters, Brian Coquard, sera là et bien entouré pour briller lors des arrivées massives, avec Kevin Reza et le belge Kris Boeckmans, l'ancien poisson pilote d'André Greipel.

Si il y a plusieurs favoris français, les étrangers vont aussi essayer de briller pour succéder à Alexis Vuillermoz, a priori forfait. Notamment les coureurs de l'équipe belge Wanty-Groupe Gobert dont la moitié était sur la grande boucle. La formation russe Gazprom arrive avec le champion de Russie Ivan Rovny et le vainqueur à Auzances en 2016 Roman Maikin. Quand aux Italiens, ils seront encore très présents cette année avec 4 équipes engagées.

Les Italiens en force sur les routes du Limousin

Notamment la formation Androni Giocattoli-Sidermec de Francesco Gavazzi, 3e du Tour du Limousin en 2017, et de Davide Ballerini, élu le plus combatif du dernier Tour d'Italie. A noter aussi à la Bardiani CSF, la présence de la pépite du cyclisme transalpin, celui que l'on compare à Vincenzo Nibali, le jeune grimpeur Giulio Ciccone. Alors que le fils de Frédéric Moncassin, Maxence, évoluera comme stagiaire au sein de la formation Wilier Triestina - Selle Italia.

(Le Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine à vivre en direct de mercredi à samedi prochain sur France Bleu Limousin. Emission du village départ de 10h à 11h. Points sur la course à partir de 14h. Emission sur la ligne d'arrivée de 17h30 à 18h)