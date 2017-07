Saint-Amand-Montrond : 600 jeunes espoirs du cyclisme attendus jusqu'à dimanche

Le Cher accueille à partir de jeudi les Championnats de France de l'Avenir 2017, une course qui vise à repérer les futurs champions du cyclisme français.

Après Civaux en 2016, dans la Vienne, la compétition est organisée pour la première fois cette année dans le Boischaut à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, la ville d'origine de Julian Alaphilippe. Le champion de cyclisme était d'ailleurs venu en juin dernier repérer le parcours. Quatre jours de compétitions jusqu'à dimanche, 600 jeunes coureurs de 15 à 23 ans, jusqu'à 15.000 personnes attendues... les Championnats de France de l'Avenir 2017 représentent un événement majeur dans le petit monde du cyclisme.

Le gratin de la jeunesse cycliste française

"Cette année, une bonne dizaine de jeunes cyclistes peuvent prétendre à la victoire, des coureurs comme Benoît Cosnefroy (21 ans, Chambéry Cyclisme Formation), Jérémy Defaye (21 ans SCO Sprinter Club Olympique Dijon) et bien d'autres" explique Didier Dufour, Président du Vélo Club Ligniérois et responsable du comité d'organisation.

Ces jeunes vont rejoindre les Cofidis et AG2R à la rentrée"

"Tous ces jeunes espoirs vont monter en catégorie professionnelle à la rentrée, ils vont rejoindre des équipes comme Cofidis, AG2R ou la Française des Jeux". C'est le but de cette course : dénicher les talents de demain. "Il faut savoir que Bernard Hinault a gagné ces Championnats de France de l'Avenir, des coureurs comme Romain Bardet ont participé".

On suivra aussi le jeune Benjamin Thomas 21 ans originaire de Lavaur, dans le Tarn, mais il s'entraîne régulièrement en Berry. Déjà professionnel, il fait partie de l'équipe cycliste de l'armée de terre et pourrait bien monter sur le podium.

Huit courses au programme

Les différents circuits de la course.

La compétition commence ce jeudi après-midi avec les épreuves du contre-la-montre, avant les courses en ligne vendredi, samedi et dimanche, sur un parcours de 14 kilomètres 400 avec quelques difficultés. "Le circuit a un profil assez élevé, avec une première côte, celle du fer à cheval, et la côte du chemin d'Arpheuille qui a des passages à 12% sur 2 kilomètres, ça va faire la différence à cet endroit-là".

Prenez vos précautions, 10.000 à 15.000 personnes sont attendues sur les quatre jours de compétition à Saint-Amand-Montrond, toute la partie EST de la ville est fermée à la circulation. Les itinéraires ont été fléchés pour accéder aux parkings. Les départs et les arrivées se feront dans le secteur du vélodrome Gesset, avenue de Meillant.

Le programme complet

JEUDI 27 JUILLET 2017 - CONTRE-LA-MONTRE : 13h15 contre-la-montre individuel Juniors dames (16,900 kms), 14h contre-la-montre individuel Juniors hommes (22.100 kms), 15h35 : Contre-la-montre individuel Espoirs hommes (27.300 kms).

VENDREDI 28 JUILLET 2017 - ÉPREUVES EN LIGNE : 14h30-16h11 / Épreuve en ligne Minimes/Cadettes, 4 tours de 14,400km : 57,600km

SAMEDI 29 JUILLET 2017 - ÉPREUVES EN LIGNE : 9h30-11h37 / Épreuve en ligne Juniors dames, 5 tours de 14,400km : 72km, 13h30-17h36 / Epreuve en ligne Espoirs hommes, 12 tours de 14,400km : 172.800km

DIMANCHE 30 JUILLET 2017 - ÉPREUVES EN LIGNE : 9h30-11h23 / Épreuve en ligne Cadets, 5 tours de 14,400km : 72km, 13h30-16h49 / Epreuve en ligne Juniors hommes, 9 tours de 14,400km : 129.600km

Saint-Amand-Montrond... terre de cyclisme

Ville étape du Paris-Nice (6 fois), du Tour de l’Avenir (4 fois) et du Tour de France en 2001, 2008 et 2013, avec son Pôle Espoir Cycliste, Saint-Amand s'inscrit depuis longtemps dans une véritable tradition du cyclisme. La ville compte plus de 3.700 licenciés dans 39 associations sportives.