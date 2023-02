Saint-Amand-Montrond se prépare activement pour le Paris-Nice cycliste

La municipalité de Saint-Amand-Montrond a dévoilé ce mercredi les festivités programmées pour la quatrième étape du Paris-Nice cycliste dont elle sera ville départ. Ce sera le 8 mars, point de départ de 165 kilomètres qui mènera le peloton jusqu'à l'Allier, à La Loges des Gardes.

ⓘ Publicité

C'est la huitième fois que Saint-Amand-Montrond est retenue pour le Paris-Nice. Jonas Vingegaard, le Danois, vainqueur du dernier tour de France, sera présent. Le Slovène Tadej Pogacar est également annoncé, mais pas le natif de Saint-Amand-Montrond, Julian Alaphilippe, engagé en Italie sur la Tirreno Adriatico.

Une éternité que le vainqueur du Tour de France n'avait pas participé au Paris-Nice

Cette quatrième étape, au départ de Saint-Amand-Montrond le mercredi, devrait rebattre les cartes au classement, estime le directeur de Paris-Nice. "Certains favoris vont peut-être penser gagner Paris-Nice, là mais d'autres vont l'avoir perdu, explique François Lemarchand*. On y verra plus clair au soir de cette étape. Ce sera un profil pour puncheur, mais les coureurs vont tellement vite aujourd'hui, surtout les leaders, que beaucoup de choses sont possibles. C'est une montée à l'arrivée qui est assez difficile, mais courte. En termes de favoris, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le vainqueur sortant du Tour de France, ni un phénomène comme Pogacar venir sur Paris-Nice. Il découvrira l'épreuve.*"

Le départ fictif de l'étape sera donné face aux halles, cour Manuel © Radio France - Michel Benoit

Saint-Amand-Montrond joue le jeu à fond, dans l'espoir d'une étape du Tour de France en 2024. "On est candidat pour le Tour de France en 2024, je l'ai demandé, confirme Emmanuel Riotte, maire de Saint-Amand-Montrond. On a mis des compteurs aux ronds-points de la ville et chaque jour, on enlève une journée jusqu'au jour J, le 8 mars, pour cette étape de Paris Nice. On a déjà accueilli huit Paris-Nice, trois Tours de France. Le Tour du Limousin est venu faire un contre-la-montre chez nous. On est la ville du vélo. C'est Serge Vinçon qui a lancé tout cela et on continue de tracer le sillon. Cette étape nous coûte 27.000 euros, mais c'est rentable puisqu'on a déjà 600 nuitées réservées. "

Fabrice Bourgoin, commissaire de l'exposition " Les six jours de la route, à la course au soleil " devant le vélo de Laurent Jalabert. © Radio France - Michel Benoit

Le départ fictif se fera cours Manuel en centre-ville et le peloton rejoindra la pyramide pour le départ réel. Le Cher, clairement identifié terre de vélo par le directeur de Paris-Nice, François Lemarchand. "L'année dernière on est parti de Vierzon où il y avait un monde fou. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de monde cette année à Saint-Amand-Montrond dont on connait l'amour pour le vélo."

Une exposition visible jusqu'au départ

Une expo sur la course au soleil est également visible jusqu'au départ, à la bibliothèque avec des pièces rares. "Ca, c'est le maillot de Raymond Poulidor, détaille Fabrice Bourgoin, commissaire de l'exposition. C'est le maillot de 1972. Il ne l'a porté que sur le podium protocolaire puisqu'il a chipé la victoire le dernier jour pour quelques secondes à l'immense Eddy Merckx." Et oui, Poulidor a gagné deux Paris-Nice et ne fut pas l'éternel second qu'on se plaît à décrire.