Le 11 juillet prochain, dans six mois, la cinquième étape du Tour de France entre Lorient et Quimper traversera Saint-Goazec (Finistère). Elle fera même plus que la traverser : le peloton va rouler 27 kilomètres dans la commune. 13% de l'étape vont donc se dérouler dans cette ville de 714 habitants.

Saint-Goazec, France

Dans tout juste six mois, le Tour de France va faire vibrer la Bretagne. Quatre étapes au programme de La Baule à Sarzeau, de Lorient à Quimper, de Brest à Mûr-de-Bretagne puis de Fougères à Chartres. Quatre jours où les yeux du monde entier seront rivés sur la région. Une petite commune va être dans la lumière peut-être un peu plus longtemps que les autres le 11 juillet : Saint-Goazec, dans le Finistère.

Au milieu des exploitations agricoles

"Je pensais qu'ils allaient juste prendre la départementale et traverser le bourg. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils passent au milieu des exploitations agricoles. Sur Saint-Goazec, on a environ 50 km de voirie communale. Plus de la moitié sera donc réquisitionnée par le Tour", explique le maire Jean-Claude Gouiffès. Avec 27 km dans la commune, le peloton va passer à peu près partout, avant de prendre la direction de Châteauneuf-du-Faou.

Deux côtes de 4e catégorie et un ravitaillement !

Les 27 km parcourus par le peloton à Saint-Goazec. - .

Cerise sur le gâteau, Saint-Goazec va être le théâtre de plusieurs moments clés de cette étape Lorient-Quimper. La première étape "casse-pattes" de cette édition 2018 selon les observateurs. Deux côtes de 4e catégorie au programme (Trimen et Californ). Et comme on sera en plus au milieu de cette étape de 203 kilomètres, la zone de ravitaillement sera également positionnée sur la commune.

Certains vont même voir passer les coureurs deux fois

Le tracé permet en plus aux spectateurs de voir passer les coureurs au moins deux fois. Pierre, agriculteur, a repéré les lieux en voiture : "Il y a des endroits où il faut simplement marcher 300 ou 400 mètres pour voir les coureurs deux fois. Par exemple, après la zone de ravitaillement de Coat-Plencoat, en marchant un peu on peut vite aller à Roc'h Toull où les coureurs passeront quelques minutes plus tard." Saint-Goazec devrait voir débarquer de nombreux camping-cars" se réjouit le maire. "En plus il y aura de belles images avec les châteaux de Trevarez et de Kervoazec."