Saint-Pée - Espelette, tout sur le contre-la-montre décisif du Tour de France 2018

France Bleu Pays Basque vous le révélait mercredi 11 octobre, c'est confirmé : le parcours du contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, la veille de l'arrivée à Paris, samedi 28 juillet, devrait être spectaculaire. Un chrono de 31 kms accidentés avec le col de Pinodieta pour finir.

Le parcours du Tour de France 2018 a été dévoilé ce mardi 17 octobre midi, au palais des Congrès à Paris. La 105e Grande Boucle s'élancera comme prévu dans le cadre majestueux de l'île de Noirmoutier et se jugera, la veille de l'indéboulonnable mais jamais décisive arrivée sur les Champs-Elysées, dans les paysages tout aussi sublimes du Pays Basque et des contre-forts de la Rhune.

Un parcours pimenté sur les routes accidentées du Labourd

La 20e et avant dernière étape, le samedi 28 juillet en pleine Fêtes de Bayonne, sera un contre-la-montre individuel de 31 kilomètres entre le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Une étape potentiellement décisive pour le classement final, voulue comme telle par les organisateurs qui ont concocté un parcours pimenté au lendemain d'une autre étape dantesque dans les Pyrénées.

Le parcours de cette épreuve chronométrée que France Bleu Pays Basque vous révélait le mercredi 11 octobre est en effet confirmé. Après s'être élancés du lac de Saint-Pée, les coureurs traverseront le village puis monteront la côte, sur la route sinueuse de Bayonne, la départementale D3, pour traverser la forêt de Saint-Pée en direction d'Arbonne, puis Arcangues. Un virage à droite pour rejoindre le haut d'Ustaritz.

La route des Cimes et Pinodieta

Les coureurs redescendront ensuite par l'ouest, et la route très accidentée, entre Landagoyen et Souraïde. De véritables montagnes russes, "casse-pattes" sur cette étroite route des Cimes. A la sortie de Souraïde, le parcours empruntera le col de Pinodieta, une côte de plus de 2kms, dont 1,5 kms à plus 6,8% de déclivité. L'arrivée sera jugée sur la départementale à proximité directe du magnifique, et très prisé, centre-ville piétonnier d'Espelette, au niveau du pont de bois qui enjambe la route.

Le centre-ville d'Espelette © Radio France - Jacques Pons

Un véritable parcours de carte postale, dont devraient se régaler les diffuseurs, traversant hameaux et bois, longeant champs et maisons labourdines, et sans doute des plans aériens en blanc et rouge des Fêtes de Bayonne qui batteront leur plein.

Aspin, Tourmalet et Aubisque la veille

Le tracé lui ne comporte pas de grand col, ne passera pas par celui de Saint-Ignace, au pied de la Rhune, en cette période de forte affluence, mais sera très accidenté, enchaînant les courtes montées, avec des pourcentages parfois très importants, qui ne laisseront aucun répit aux coureurs rescapés, après 3 semaines de course et au lendemain d'une 19e étape dantesque, 200 kilomètres entre Lourdes et Laruns, avec l'enchaînement des cols d'Aspin, du Tourmalet et de l'Aubisque.

