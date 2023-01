Saison 2023 de cyclisme : qui sont les coureurs occitans ?

Anthony Perez

Le Toulousain de 31 ans est le "doyen" des coureurs occitans. Le grimpeur de la Cofidis a changé de routes d'entraînement, pendant l'intersaison. Il a quitté Tournefeuille pour s'installer dans le Tarn-et-Garonne, un terrain où " je peux développer un peu plus mes qualités de grimpeur " explique-t-il à France Bleu Occitanie. Après un début de saison sur le Grand Prix La Marseillaise puis sur l'Etoile de Bessèges, il participera aux courses ardennaises, avant de certainement retrouver le Tour de France, où il a multiplié les échappées en 2022. L'été prochain, il compte bien décrocher son "graal" : une victoire d'étape sur le Tour.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le Toulousain Anthony Perez veut décrocher le "Graal" en 2023 : gagner une étape du Tour de France

Lilian Calmejane

A 30 ans, l'Albigeois est le "doyen" des coureurs occitans. Il veut se relancer cette saison, avec une nouvelle équipe. Il a quitté AG2R-Citroën ("je ne pouvais pas m'épanouir") pour rejoindre la formation belge Intermarché-Circus-Wanty. Sans victoire depuis 2019, le Tarnais veut lever les bras de nouveau cette année : "j'ai besoin de me prouver que je sais toujours gagner des courses". Il a débuté sa saison en Espagne, au Challenge de Majorque. Il doit ensuite retrouver Paris-Nice, et certainement le Tour de France l'été prochain.

Benjamin Thomas

A l'aise aussi bien sur piste que sur route, le coureur de Lavaur a débuté l'année 2023 par deux titres de champions de France, sur le vélodrome de Roubaix. Sur la route, il démarre la saison sur l'Etoile de Bessèges, le 1er février. Une épreuve gardoise qu'il avait remportée l'an dernier, et qu'il visera de nouveau cette année avec son équipe Cofidis. Mais à 27 ans, Benjamin Thomas a de l'appétit, et veut "saisir toutes les opportunités". Notamment sur le Tour de France, pour lequel il espère être sélectionné en 2023.

Pavel Sivakov

Il n'a que 25 ans, et c'est certainement l'espoir le plus solide du cyclisme occitan. D'origine russe, français par choix, le coureur de la formation Ineos-Grenadiers a grandi en Haute-Garonne. Conscient d'avoir "franchi un cap" en 2022, il a remporté le Tour de Burgos, et fini deuxième de la Clasica San Sebastian derrière le futur champion du monde Remco Evenepoel. Et pourtant, l'année fût mitigée avec deux abandons sur la Vuelta et la Route d'Occitanie, et un forfait aux championnats de France, à cause de divers virus. Sans ces soucis, "je peux performer au plus haut niveau" résume le Commingeois, qui veut obtenir un statut de "coureur protégé" dans son équipe.

Simon Carr

Le coureur franco-britannique de 24 ans doit s'imposer, cette saison. Lui qui a grandi à Limoux dans l'Aude reste sur un bilan mitigé depuis ses débuts dans le peloton professionnel. Proche d'une victoire d'étape sur le Tour d'Italie 2021, il espérait confirmer sa bonne forme sur la Route d'Occitanie, mais sans succès. En 2022, il avait quitté le Giro au matin de la 8e étape. Il débute la saison 2023 ce dimanche en France, sur le Grand Prix La Marseillaise.

À lire aussi Simon Carr, futur roi de Peyrepertuse ?

Quentin Pacher

Natif de Gironde, le coureur de la Groupama-FDJ est installé depuis quelques années dans l'agglomération toulousaine. Coéquipier solide, il accompagnera certainement Thibaut Pinot dans sa dernière saison. Très en vue la saison dernière, le coureur de 31 ans avait parfaitement traversé le printemps, en finissant notamment troisième, sur la première étape du Tour de Catalogne. Il est aussi entré dans le Top 20 sur les trois courses ardennaises. A confirmer cette année.

À lire aussi Le cycliste de Dordogne Quentin Pacher réalise "l'une des plus belles performances de sa carrière"

Bruno Armirail

Le Bigourdan entame sa saison sur le Grand Prix La Marseillaise, ce dimanche. Il épaulera ensuite Thibaut Pinot sur l'Etoile de Bessèges. Le coureur né à Tarbes a fait une saison pleine, en 2022 : il a notamment remporté le titre de champion de France du contre-la-montre sur route. Et il espère bien porter son maillot tricolore sur un grand Tour en 2023.