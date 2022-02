Sarthe : Nicolas Edet de retour dans le peloton après neuf mois d'absence

Nicolas Edet a retrouvé le peloton et le sourire. Privé de compétition pendant neuf mois à cause d'une double fracture au bras et du Covid-19, le coureur de La Ferté-Bernard a pu remonter sur le vélo, entamer une nouvelle saison et découvrir sa nouvelle équipe, la formation bretonne Arkéa Samsic.

Nicolas Edet est de retour sur le vélo pour une nouvelle saison ! Le coureur cycliste de La Ferté-Bernard retrouve le peloton professionnel au sein de sa nouvelle équipe, Arkéa Samsic. Après onze ans passés chez Cofidis, il s'est engagé pour deux ans avec la formation bretonne. A 34 ans, cela pourrait être ses dernières saisons et après des mois de galère, Nicolas Edet compte en profiter pleinement car il n'a pas été épargné l'an dernier. Victime d'une double fracture du bras sur le Tour d'Italie, puis touché par le Covid en janvier, il est resté quasiment neuf mois sans courir. "Cela n'a pas été facile. Heureusement, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai encore quelques séquelles, quelques douleurs dans le bras et encore quelques séances de kiné mais ça me permet de refaire du vélo quasiment comme avant".

Objectif : accompagner Quintana et Barguil dans la montagne

La page est tournée. Nouvelle saison, nouvelle équipe et nouveaux objectifs : "Le premier, c'est surtout de me faire plaisir. Cela m'a manqué ces derniers temps. Les premiers jours en février, j'avais pas mal d'appréhension. Après une si longue absence, il faut se jauger par rapport aux autres et puis on se demande comment ça va se passer dans le peloton parce que ce n'est pas la même chose que de regarder les courses devant la télé comme j'ai pu le faire ces derniers moi. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu remettre mon premier dossard et d'apprendre à découvrir les gars et d'être au côté des grands coureurs que sont Warren Barguil, Nacer Bouhanni et Nairo Quintana".

Deux Sarthois chez Arkéa Samsic

Pour faciliter son intégration au sein d'Arkéa Samsic, Nicolas Edet peut compter sur son coéquipier Alan Riou, lui aussi Sarthois. "C'est super sympa. Il doit y avoir sept ou huit kilomètre entre nos domiciles. On peut s'entrainer ensemble et puis ça me fait plaisir de partager avec lui mon expérience". La situation est donc idéale pour Nicolas Edet qui espère réussir a accompagner ses leaders Barguil et Quintana lors des étapes de montagne comme il l'a fait avec succès le week-end dernier sur le tour des Alpes Maritimes et du Var (épreuve remportée par le coureur colombien). Il souhaite aussi disputer un grand tour, Tour de France ou plus probablement Tour d'Espagne où Nicolas Edet avait remporté le maillot de meilleur grimpeur en 2013. Avant cela, on pourrait le voir sur le circuit de la Sarthe (du 5 au 8 avril). "Je ne sais pas encore. Mon équipe y sera mais je ne sais pas si je serai retenu, ça dépendra des choix de l'équipe".