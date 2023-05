Savoie : AG2R Citroën se sépare de son centre de formation à cause de la "professionnalisation" du cyclisme

Historiquement implantée en Savoie, l'équipe cycliste AG2R Citroën met fin à son soutien financier à Chambéry Cyclisme France, le centre de formation de la formation tricolore depuis plus de 20 ans. Une nouvelle qui risque de bousculer l'équilibre de l'entreprise. C'est ce que l'on a appris avec l'invité de la matinale de France Bleu pays de Savoie ce matin, Vincent Lavenu, manager d'AG2R Citroën.

France Bleu Pays de Savoie (FBPS) : Sur le Giro, on en a vu des jeunes prometteurs, Valentin Paret-Peintre, Alex Baudin, entre autres. Ces deux purs produits du Chambéry Cyclisme formation, le CFC, qui était votre centre de formation, je dis qui était parce qu'on a appris que France Cyclisme, la structure juridique et administrative de votre équipe met fin à son soutien financier, c'était 75 % du budget, des dizaines de milliers d'euros. Ce matin pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la fin de ce partenariat ?

Vincent Lavenu : Oui, c'est un moment difficile de notre histoire puisque effectivement, ça faisait 23 ans que nous étions les parrains principaux de ce centre de formation. Malheureusement, on a vu aussi que ces dernières années, les structures ont évolué, que le cyclisme professionnel a changé puisque aujourd'hui, les jeunes coureurs, souvent à la sortie des juniors, sont appelés à intégrer des groupes professionnels et notamment des équipes continentales. Nous, on a une structure U19 juniors qui marche très, très bien, avec des garçons qui marchent très très fort sur le plan international. On voit bien, on a gagné Paris-Roubaix l'année dernière, On a gagné cette année avec ces juniors et malheureusement, si on n'est pas capable de proposer une structure professionnelle à la sortie des juniors, c'est difficile de continuer cette filière de formation. Donc le choix a été fait au niveau de la direction générale de demander au Chambéry Cyclisme France (CCF) d'intégrer la structure professionnelle et de se transformer en équipe continentale. L'accord n'a pas été trouvé, donc c'est une histoire qui se termine bien, mais qui malheureusement se termine. Mais pour les coureurs, il faudra faire un choix. Soit continuer dans la structure existante CCF et puis poursuivre ce double projet qui est un projet vraiment porteur de valeurs. Ou alors d'envisager de passer professionnel dans une structure professionnelle comme on pourra le présenter l'année prochaine. C'est malheureusement l'évolution de notre histoire qui a voulu cela.

FBPS : Donc vous allez créer un autre centre de formation ?

Vincent Lavenu : On est sur le projet actuellement, Ce n'est pas encore fait, mais on est sur un projet nouveau qui permettrait éventuellement de permettre à des coureurs d'intégrer effectivement le statut professionnel. Mais ce n'est pas encore fait.

FBPS : Ça remet en cause la présence de l'équipe dans la région savoyarde ?

Vincent Lavenu : Écoutez, je ne sais pas, je ne pense pas. J'espère que Loïc Varnet [NDLR. Président du CCF] pourra continuer le travail de fond qui a été réalisé depuis depuis de nombreuses années. C'est à dire notamment de permettre à des jeunes coureurs d'allier les études et le sport de haut niveau. On sait que c'est très formateur. Maintenant, il faut trouver des finances pour ça. Je sais que les collectivités territoriales sont aussi partenaires de ce groupe. J'espère qu'il pourra trouver parce que c'est une structure qui a beaucoup de valeurs.

Bilan du Giro 2023

FBPS : Quel est le bilan cette édition du Giro pour AG2R Citroën ?

Vincent Lavenu : Plutôt positif pour l'équipe puisqu'on est à fond. On a abordé ce Giro avec une équipe, on va dire expérimentale, une équipe très jeune, avec un leader unique [NDLR. Aurélien Paret-Peintre] qui a tenu son rang puisqu'il termine 15ᵉ en ayant pris des risques. Il a su aussi fédérer ces jeunes coureurs un peu inexpérimentés pour produire une course dynamique. Les jeunes coureurs ont su répondre aux attentes, notamment un Nicolas Prodhomme qui a terminé 23ᵉ également et Valentin Paret-Peintre qui a été offensif. Une équipe plutôt dynamique, enthousiaste et solidaire. C'est plutôt un bilan positif, avec notamment la victoire sur la quatrième étape.

FBPDS : Vous avez eu de belles émotions, notamment avec cette belle victoire d'étape. Les conditions étaient difficiles cette année sur le Giro, avec tout de même trois abandons dans l'équipe Paul Lapeira, Andrea Vendrame, Mikaël Cherel. Comment vont-ils ?

Vincent Lavenu : Ce sont les aléas du Giro. C'est souvent un grand tour difficile, avec des conditions atmosphériques compliquées. On sait que le Covid-19 a sévi également cette année de manière assez intense sur la première partie du Giro. Les trois abandons sont dus à des cas de Covid-19, pas des cas graves, mais il n'étaient pas en état de poursuivre une course aussi exigeante.

FBPS : Il faut vite se projeter sur la suite avec le Critérium du Dauphiné. Le Tour de France aussi, qui arrive très vite. Est-ce que vous avez déjà fait vos choix sur les coureurs sélectionnés ?

Vincent Lavenu: Pour le Dauphiné, oui, bien sûr, puisque ça commence dans quelques jours. Donc on aura une équipe solide autour de Ben O'Connor, notre leader qui a terminé l'année dernière troisième du classement général. Les coureurs ont bien travaillé. Ils ont été en altitude pendant pratiquement 20 jours en Sierra Nevada pour préparer. Maintenant, c'est le passage obligé de travailler en altitude. Je pense que Ben O'Connor sera au niveau. En ce qui concerne le Tour, on sait qu'il sera au départ. On a une petite idée déjà de ce qui va se faire dans l'équipe. Mais on ne peut pas aujourd'hui annoncer l'effectif pour le Tour de France maintenant, c'est trop tôt.