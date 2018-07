Quimpéroises, quimpérois, notez bien la date du 11 juillet sur vos agendas si ce n'est déjà fait. Le Tour de France débarque à Quimper, et les restrictions de circulation comme de parking seront nombreuses. Entre la course et les animations en centre ville, prenez vos précautions.

Quimper, France

Le centre névralgique du Tour en Cornouaille, ce sera au pavillon Penvillers, au nord de Quimper. Et ça tombe bien, les coureurs arrivent par le nord, ce qui va tout de même limiter les difficultés de circulation au sein même de la ville. Néanmoins, des restrictions de circulation sont à noter, en trois points.

Dès mardi 18h, le site de l'arrivée est bouclé

La rue de Stang Bihan sera la première à être entièrement interdite. Entre l'allée Sully à l'Ouest (c'est par là qu'arriveront les coureurs du Tour) et le rond point de la Croix des gardiens à l'Est. Secteur bouclé jusqu'au mercredi 22h.

4h mercredi, le circuit se prépare

On est le 11 juillet, ça y est. Les barrières commencent à s'installer le long des deux derniers kilomètres. Allée Sully, allée de Meil Stang Vihan, avenue de Ti Pont, rue du château, route de Ty Nay : tous ces axes sont bloqués. Si vous êtes riverains du secteur, vous avez du être prévenus par courrier. Pour éviter les problèmes du tour de france mieux vaudra vous aussi prendre ce jour là vos baskets, une trottinette ou... un vélo ! Ben tiens.

Mercredi midi, la pression monte, la fréquentation aussi

A quelques heures de l'arrivée quimpéroise, les coureurs s'élancent depuis Lorient. Pourtant, à Quimper, c'est déjà l'effervescence. La ville estime la fréquentation entre 30 et 40.000 personnes. Les grands axes, comme l'avenue la france libre et l'avenue de Kerfeunteun sont fermés également. Attention : pas de parkings spéciaux prévus. Il faudra tenter de se garer sur les parkings habituels. 5000 places en ville, certes, mais ils sont déjà bien utilisés, habituellement,en période estivale. Autrement dit, ce sera la foire d'empoigne. La QUB, les transports quimpérois tenteront de désengorger les axes du centre ville. Autres points à ne pas négliger : entre la rue de la Providence et le village, tout comme sur le Boulevard des frères Maillet, aucun stationnement hors des places régulières ne sera tolérée. La fourrière veillera à dégager ces passages pour les besoins des secours.

Les restrictions de circulation à Quimper - QUB / mairie de Quimper

Bus gratuits à 13h

Tous les bus de la QUB seront gratuits à partir de 13h, histoire d'encourager tout le monde à les prendre. Des navettes spéciales feront des aller-retour entre le centre et le village animations à Penvillers. Bien sûr, le soleil est commandé, et en plus, une fois le spectacle du Tour terminé, la ville met les petits plats dans les grands pour organiser un grand bal populaire sur les quais de l'Odet "Bal au centre". Une journée bien remplie, surtout si vous devez faire des créneaux !