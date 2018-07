Vendée, France

"On en parle aujourd'hui, en espérant que l'on n'en reparlera pas après : cela voudra dire que l'opération a été réussie". Voilà comment le Préfet résume la mise en place des différents dispositifs de sécurité qui accompagneront le passage du Tour samedi et dimanche, lors des deux premières étapes vendéennes.

1060 gendarmes et policiers, et...

En matière de sécurité, la Gendarmerie Nationale sera au premier plan avec 960 militaires mobilisés samedi, et 900 dimanche. La seconde étape arrivant à la Roche-sur-Yon, les policiers seront 160 sur le pont dimanche, contre 90 la veille. A cela s'ajoutent les militaires de l'opération Sentinelle, déployés dans les villes de départ et d'arrivée. Leur mission sera de sécuriser les abords des 383 km de parcours, traversant 67 bourgs.

Le second bataillon le plus visible sera celui des secours. Environ 270 sapeurs-pompiers seront prépositionnés chaque jour de chaque côté du parcours qui est quasiment infranchissable. "Les forces de l'ordre et les secours ne peuvent emprunter que 37 points de cisaillement pour couper le parcours", détaille le colonel Olivier Chevreul, patron des gendarmes vendéens. De son côté, la Protection Civile va mobiliser une centaine de secouristes bénévoles. Et 35 personnels du SAMU seront également déployés aux quatre coins du département.

Les routes fermées pendant 5h

Les routes seront privatisées par ASO le temps du passage de la caravane et du peloton, soit une tranche de 5h. Elles seront fermées 3h avant le passage estimé du peloton, et ne rouvriront que 2h après le passage du dernier coureur. Quant à ceux qui avaient pensé se poster sur le pont de Noirmoutier pour voir passer le peloton, il faut oublier l'idée: l'accès au pont sera interdit aux voitures et aux piétons à partir de 7h. au-delà, Une tolérance sera accordée aux piétons pour traverser... mais sans s'arrêter !