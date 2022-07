Seine-Saint-Denis : les coureuses de Saint-Michel Auber 93 au départ du premier Tour de France femmes

Le Tour de France s'achève ce dimanche 24 juillet et comme le veut la tradition l'arrivée se fera sur les Champs-Élysées à Paris. En revanche, c'est une première cette année : une autre course partira aussitôt. C'est le Tour de France femmes. Première étape entre la Tour Eiffel et les Champs-Elysées, avant une seconde journée de course lundi entre Meaux et Provins.

Huit étapes en une semaine

Il y en aura sept autres à travers le grand Est et jusqu'à l'arrivée prévue le 31 juillet à la Planche des Belles Filles dans les Vosges. Pour cette première édition, 24 équipes et 144 coureuses vont prendre le départ notamment six membres de l'équipe "Saint-Michel Auber 93". Le club de cyclisme fondé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis en 1948.

Sandrine Bideau, qui a grandit au Blanc-Mesnil avant de s'installer en Essonne a hâte de prendre le départ. "Déjà la première étape sur les Champs, il va y avoir du monde, ma famille et mes amis seront sur le bord de la route et ça me motive encore plus. J'espère que le public sera au rendez-vous autant qu'il l'est pour les hommes et qu'ils [les spectateurs] vont prendre une quatrième semaine pour venir nous encourager aussi !" Et elle en est sûre : "Je pense que ça va surprendre pas mal de monde de voir que les filles sont capables, en une semaine, de faire huit étapes, tout de même difficiles".

"Pour le moi le cyclisme, c'est le Tour de France"

Sa co-équipière, Barbara Fonseca, pas du tout issue d'une famille de cyclistes, espère susciter des vocations chez les petites filles qui suivront ce tour à la maison sur leur écran de télévision ou au bord de la route. "Quand j'étais petite, mes idoles c'était des cyclistes masculins, à part Jeannie Longo je ne connaissais aucune femme qui faisait du vélo", se remémore la coureuse qui est également professeure d'EPS.

"Pour moi le cyclisme c'est le Tour de France" - Barbara Fonseca membre de l'équipe Saint-Michel Auber 93 Copier

Le Tour de France femmes, ce sera à suivre tous les jours sur France Bleu. Retrouvez le parcours et le détail des 8 étapes, ici.