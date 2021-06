Simon Carr, futur roi de Peyrepertuse ?

Simon Carr est étonnant. Le jeune coureur de 22 ans, de la formation Education First a déjà brillé sur les routes du Giro d'Italia en mai dernier. Propulsé leader de son équipe sur la Route d'Occitanie, il a terminé cinquième de l'étape-reine des Pyrénées, ce samedi au Mourtis, à 46 secondes de l'espagnol Antonio Pedrero. Une très belle performance, alors qu'il n'avait jamais monté le col du Tourmalet, et le col de Menté !

Simon, vous ne connaissiez ni le Tourmalet, ni le Menté, et pourtant vous finissez devant !

Au final, ce n'est pas une question de connaître ou pas, c'est une question de jambes ! J'ai bien apprécié le Tourmalet, c'est un beau col. C'est monté à un bon rythme, donc c'était une journée un peu difficile, mais ça m'a convenu.

Pour moi, c'est vraiment sympa d'être sur les routes de la région. Il faisait vraiment, vraiment chaud, donc c'était important de bien s'hydrater. Tout l'équipe a fait un super boulot pour m'abriter toute la journée. Je n'avais juste qu'à penser au final.

Vous êtes en bonne forme, vous avez fait un bon Tour d'Italie...

Oui, sur le Giro j'étais plutôt bien. Mais ici, je commence à sentir un peu de fatigue. Depuis le début de saison, j'ai beaucoup enchaîné. Là, c'est ma dernière course avant une coupure. Mais les jambes tournent toujours assez bien, donc ça fait plaisir.

A Peyrepertuse, est-ce que c'est jouable d'aller chercher le maillot orange de leader ?

C'est une étape difficile, mais c'est une arrivée plutôt pour les puncheurs, ça me convient pas aussi bien. Mais je vais tout essayer. Et puis je connais toutes les routes par coeur sur cette étape, donc pourquoi pas ! Mais je suis un peu loin au classement général, avec le temps que j'ai perdu à la première étape. On verra bien !

Que pouvez-vous nous dire sur cette montée de Peyrepertuse ?

C'est une montée vraiment difficile, parce qu'il y a des pourcentages raides. Et puis c'est très irrégulier, donc on peut jamais vraiment prendre un rythme. Il faut toujours changer de braquet, et relancer. Et puis en plus, souvent, il y a du vent. Donc s'il y en a ce dimanche, ça peut aussi ajouter de la difficulté.

Mais qui a le meilleur temps dans la montée à l'entraînement ? C'est vous ou c'est Lilian Calmejane ? Le Tarnais connaît très bien Peyrepertuse aussi !

Je suis allé faire la reconnaissance vendredi dernier, et j'ai vu que Lilian avait le "KOM" (NDLR : le record en temps sur les applications de course). Je suis monté à bloc, mais je pense qu'il a toujours le KOM pour une seconde, devant moi. Pour l'instant c'est lui, mais ça m'étonnerait pas que les records sautent en le montant en course, c'est toujours plus rapide.

C'est donc une guéguerre entre régionaux, pour savoir qui est le roi de Peyrepertuse ?

(Rires) Peut-être oui ! Mais on verra ça ce dimanche !

