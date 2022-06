Route d'Occitanie - Pavel Sivakov : "je me sens Commingeois, Français, et Russe"

La veille du grand départ de la Route d'Occitanie à Séméac (Hautes-Pyrénées), Pavel Sivakov est apparu détendu, dans un hôtel de Lourdes où logeait son équipe Ineos. L'occasion d'évoquer avec le jeune coureur de 24 ans son rapport avec les Pyrénées, lui qui a grandi dans le Comminges. Mais aussi son désir de victoire, et sa volonté de remporter cette Route d'Occitanie 2022.

Quelles sont vos ambitions sur cette Route d'Occitanie ?

Je vais essayer de faire un bon classement général. Je sors du Tour d'Italie (Giro) donc la condition est plutôt bonne. J'étais là bas en tant que équipier et ici, je vais avoir ma chance pour jouer le classement général, donc on va essayer.

On vous a vu très actif effectivement sur le Giro pour aider votre leader Richard Carapaz. Là, c'est votre tour ?

J'ai bien récupéré après le Giro. En Italie, j'étais vraiment sur une forme ascendante. J'ai eu une petit rhume juste avant le Giro, la semaine d'avant. Donc j'étais arrivé en bonne condition, mais un peu en dessous de là ou je voulais être.

Mais ça allait crescendo au fil du Giro, donc j'en suis ressorti plutôt bien et j'ai l'impression d'avoir bien récupéré. Donc on verra ce que ça donne sur la Route d'Occitanie.

La troisième étape des Angles, dans les Pyrénées, c'est là où tout va basculer ?

Je n'ai pas fait toute la reconnaissance, mais je connais les Angles. Ce n'est pas le col le plus compliqué qu'on peut choisir dans les Pyrénées, même à côté de Font-Romeu. Ce sont des cols assez roulants, où on ne dépasse pas les 7% de pente. Mais ça sera l'étape-reine.

Mais dès la deuxième étape, je pense qu'il y a déjà des petites différences. On va voir quels sont hommes en forme, qui arriveront en petit comité, j'imagine. L'étape de Roquefort, ça va être compliqué. En plus, avec la chaleur en Aveyron, ça ne pardonne jamais. Je me souviens de mes années cadets à avoir fait des courses en Aveyron. La chaleur en Aveyron, c'est compliqué.

En tout cas, vous avez envie de gagner une course à étapes, de montrer votre potentiel, que vous êtes là, que vous êtes fort ?

Exactement. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas gagné (NB : dernière fois en 2019, sur le Tour des Alpes et le Tour de Pologne). Rien que lever les bras, ça serait super. Je pense que souvent, quand on arrive à le faire une fois, ça débloque un peu, on est sur sur cette dynamique gagnante, on prend de la confiance. C'est sûr que là, ça fait un moment que je n'ai pas pu le faire. Je vais vraiment faire le maximum, le maximum.

La Route d'Occitanie, ça représente quoi pour vous ?

J'ai grandi dans le Comminges. C'est la course à la maison ! J'ai fait la course en 2020. J'habite en Andorre maintenant, mais quand je passe sur les routes de la région, ou que je connais bien, je me sens à la maison. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici.

Le Comminges, il est toujours là, dans le coeur ?

C'est sûr, il est toujours là ! C'est là où j'ai commencé le vélo, mais pas que. C'est là où j'ai grandi. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On se souviendra toujours de là où on a passé son enfance. Et moi, j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent à chaque fois que je passe dans le coin.

Votre carrière a débuté au Saint-Gaudens Cyclisme...

C'est ça. J'y ai fait pas mal d'années, jusqu'en juniors. Ensuite je suis passé à L'Isle-Jourdain, où arrive d'ailleurs la première étape de la Route d'Occitanie. J'étais au Team Culture Vélo. J'en profite pour saluer Denis Briscadieu, qui a créé ce club.

Vous vous sentez Français ? Russe ? Commingeois ?

Un peu des trois, pour être honnête. J'ai grandi dans le Comminges, j'ai grandi en France, mais ma famille, mes parents sont russes. Mon nom, on ne le changera pas. Il ne faut pas rechigner sur là d'où on vient. Mais bon, vraiment, la plupart de ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'était dans le Comminges.

Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous avez décidé de quitter la nationalité sportive russe pour porter les couleurs de la France...

Je l'assume pleinement. Mais je pense que j'aurais dû peut-être le faire plus tôt, dès que j'en avais l'occasion. Jusqu'à mes 18 ans, je ne pouvais pas le faire. J'avais pourtant préparé tous les papiers, tous les documents nécessaires pour pouvoir faire la demande de naturalisation.

Vu que mes deux parents sont russes, j'avais seulement le passeport russe. Puis fin 2017 j'ai obtenu mon passeport français. Donc je n'ai pas fait de changement directement et ensuite la vie continue, etc. Mais j'y ai toujours pensé...

La semaine prochaine, je vais disputer mes premiers championnats de France (à Cholet). Quand j'étais plus jeune, quand je voyais tous les gars partir l'été faire le championnat de France, j'avais envie d'y être aussi. C'était vraiment la course de l'année. Moi, je regardais. Je me souviens, j'étais même allé voir un championnat de France à Albi. Donc c'était un peu frustrant, on va dire.

Le Tour de France, vous ne le ferez pas cet été, parce que vous avez fait le Tour d'Italie. Il y a un départ d'étape à Saint-Gaudens. Autre frustration ?

Oui, c'est sûr. L'année passée, c'était encore pire parce qu'il y avait une étape qui arrivait en Andorre. C'est là où j'habite en ce moment, et c'était le jour de mon anniversaire. Le lendemain, arrivée à Saint-Gaudens. Et en plus l'étape passait quasiment à Soueich, mon village !

La suite de la saison, c'est quoi pour vous ?

D'abord les championnats de France, en contre-la-montre et en course en ligne. Du coup, je vais passer la semaine à Cholet et ensuite je prendrai une petite semaine de repos. Je vais réattaquer par un stage en altitude en Andorre pour me préparer pour la deuxième partie de la saison. Et j'espère me faire sélectionner pour la Vuelta. Ça va être l'objectif.

La canicule est là en France, elle pèse à quel point sur les épaules d'un coureur ?

C'est compliqué pour le cyclisme. Quand on a chaud, c'est dur. C'est même pire que le froid, parce que le froid, au moins, on peut se couvrir. Mais quand on a chaud, on ne peut pas se découvrir.

C'est sûr qu'il y a une préparation en amont. En fait, c'est l'accumulation des journées aussi. Si par exemple le premier jour on se déshydrate, le deuxième jour, si c'est encore une journée avec une forte chaleur, ça va s'accumuler. Au fil des jours, ça va devenir de pire en pire.

Le principal, c'est l'hydratation. Surtout, il faut s'hydrater avec les électrolytes qui vont retenir tous les minéraux comme le magnésium etc. dans notre corps. Car sinon, si on boit juste de l'eau, ça passe juste au travers et on ne retient pas tous ces minéraux. S'hydrater avec tous ces sels minéraux, ça va être crucial à mon avis sur ces journées chaudes, et il ne va pas falloir se tromper le premier jour.

Est-ce que vous craignez pour l'avenir du sport cycliste, avec ces canicules à répétition ? Peut-être faudra-t-il bouleverser certaines choses, courir les étapes plus tôt dans la journée ?

Je ne me suis jamais posé cette question. Mais les organisateurs doivent forcément se questionner. Après, c'est sûr que c'est normal d'avoir chaud l'été, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que cette année, c'est pire que les années précédentes.

Par exemple sur le Giro (qui se court au mois de mai), d'habitude il y a quand même des mauvaises journées où il fait un peu froid. Mais cette année il a fait chaud, on a eu des journées à plus de 30 degrés.

Maintenant que vous me dites, je me pose la question également, surtout sur un Tour d'Espagne qui est je pense le grand Tour le plus chaud des trois. Même sur le Tour de France cette année j'imagine que les coureurs vont souffrir sur la chaleur.