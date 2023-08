Six Vauclusiens aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow

A Glasgow, toutes les disciplines du cyclisme sont à l'honneur : cyclisme sur route, VTT, BMX, Cyclocross, cyclisme sur piste. Six sont au départ de ces championnats du monde. EN VTT descente : Laïs Bonnaure du club VTT Luberon et Lucas Lagneau du club de Pernes-les-Fontaines. Les Vététistes courent dès aujourd'hui.

Mais c'est toujours en BMX que le Vaucluse a le plus de représentants, avec trois membres du club BMX de Sarrians Camille Maire, Romain Mahieu et Tatyan Lui Hin Tsan et un membre du club BMX de Cavaillon : Sylvain André, le dernier vauclusien à avoir été champion du monde en 2018. Pour le BMX Racing la compétition commence le 12 août !