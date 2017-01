SOYONS SPORTS CYCLISME

Une belle saison de cyclisme s'annonce avec notamment Creuse Oxygéne qui évoluera en Coupe de France DN1 avec un bel effectif; mais également des épreuves de valeurs seront organisées sur les routes du département.Retrouvez le calendrier de division nationale et des courses en Creuse

Calendrier Coupe de France DN1

La première manche (par étapes)du 01Avril au 02 avril 2017, aura lieu en Gironde au Tour du Canton de L'Estuaire, puis Creuse Oxygéne se rendra au Tour du Lot et Garonne le 16 Avril,un mois plus tard le 13 Mai la formation creusoise a rendez-vous en Vendée à La Roche sur Yon Trophée Gustave Beignon, la quatrième manche se déroulera dans le Doubs à Montbéliard organisée par le CC Etupes, un autre déplacement lointain dans le Finistère pour le compte de la cinquième manche du 09 juin au 11 Juin pour une course par étapes,le Tour du pays Roannais sera le support de la 6eme manche du 01 au 02 juillet puis retour dans la Vienne le 15 Juillet pour l'Etoile d'Or Centre Presse Nouvelle République et enfin la Coupe De France de DN1 s’achèvera le 16 Septembre en Seine Maritime avec le Grand Prix Blangy sur Bresle

Calendrier courses en Creuse