SOYONS SPORTS CYCLISME

Depuis quelques week-end, les hommes de Nicolas Vogondy participent à des épreuves relevés et de bon niveau notamment samedi à l'Etoile de Tressignaux et le Circuit des 4 Cantons et aujourd'hui au Grand Prix de Sainte Luce sur Loire

Quelques nouvelles :

Ce dimanche le 34eme Grand Prix de Luce sur Loire (Loire Atlantique ) a vu une belle victoire de Kevin Fouache

Samedi, à l'Etoile de Tressignaux dans les Côtes d'Armor ,Nicolas David signe la troisiéme place et Thomas Girard arrive 24eme au Circuit des 4 Cantons entre Moulins et Yzeures avec des formations comme le CC Etupes d'ailleurs victorieuse et bien connu par les amateurs de cyclisme ou bien encore le SCO Dijon

De bonne augure pour la première semaine d'Avril et le début de la Coupe de France de DN1