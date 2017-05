SOYONS SPORTS - CYCLISME - Dimanche 21 mai 2017

Deux jours de compétitions pour le Tour du Canton du Pays Sostranien , cette épreuve organisée par le VC La Souterraine a son importance notamment pour la formation des jeunes coureurs .

Environ 90 coureurs ont pris le départ à St Priest la Plaine pour ce 33eme Tour du Canton du Pays Sostranien ouvert aux 2eme 3eme Catégorie et juniors avec des équipes du département : le CC Mainsat Evaux, le VC La Souterraine, Creuse Oxygéne, une sélection creusoise avec des coureurs expérimentés comme Antoine Morlong ou Jerome Le Solliec; de la région avec l'entente Corréze,une sélection de la Haute-Vienne, L'UV Limousine , l'UC Condat associé au VC Riomois(63) ou bien encore la J P de Lussac ,la CA Civray représentants la Vienne, le VL Tranzault pour l'Indre et puis des formations plus lointaine avec des coureurs péruviens(team Inca Aurillac Cantal),Issoire Cyclisme ou l'Uc cycliste D'Affinois Pelussin, ce nom ne laissera surement pas indifférent les amateurs de cyclisme puisque Pelussin avait tenter l'aventure dans le peloton professionel avec des coureurs comme Thierry Claveyrolat et Gilles Mas par la suite directeur sportif d'Agrigel ou encore Michel Larpe mais c'était au début des années 80....

départ de St Priest La Plaine © Radio France - O.LACOTE

gros peloton de 90 unités © Radio France - O.LACOTE

la montée aprés St Léger Bridereix © Radio France - O.LACOTE

groupe de contre attaque derrière l'échappée © Radio France - O.LACOTE

le peloton peu aprés St Léger Bridereix © Radio France - O.LACOTE

Samedi, course en ligne ,le sociétaire du VC Riomois Dylan Herchel ,le champion D'Auvergne 2016 s'est imposé samedi devant l'Issoirien Léo Dulin , et on retiendra évidemment la troisième place de Lucas Aumenier pour Creuse Oxygéne

L'Entente Corréze en plein effort pour le contre la montre par équipe © Radio France - O.LACOTE

l'equipe junior du VC La Souterraine en contre la montre © Radio France - O.LACOTE

le CC Mainsat à l'oeuvre ce matin © Radio France - O.LACOTE

Ce matin ,épreuve de Contre la Montre par équipes, spécialité que l'on n'a pas l'habitude de voir dans notre région , a vu la victoire d'Issoire Cyclisme devant le VC La Souterraine et L'UV Limousine.

L'étape en ligne cet aprés-midi, a vu la victoire du péruvien Navarro Calle Royner pour la formation Entente team Inca Aurillac Cantal Cyclisme devant deux membres de l''entente Corréze Loîc Roy et Kevin Delord

Au général c'est Léo Dulin deuxiéme de l'étape d'hier pour le compte d'Issoire Cyclisme qui s'adjuge le classement final devant le sostranien Priscillien Chambet du VC La Souterraine en troisiéme position on retrouve un autre issoirien Quentin Dance. Victoire sans surprise par équipe de ces mêmes coureurs du Puy de Dome