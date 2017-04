SOYONS SPORTS CYCLISME - Lundi 24 Avril 2017

Epreuve Elite du calendrier FFC, la 84eme édition du Circuit Boussaquin avait lieu hier lundi, un des événement sportif majeur dans notre département

Plus de 120 participants et un plateau d’exception avec les meilleures équipes amateurs nationales du moment comme le SCO Dijon ou le CR4C Roanne pour la plupart en Division Nationale 1 ou 2 ce 84éme Circuit Boussaquin avait par conséquent un parfum de Coupe De France (ne voyez pas là une quelconque rumeur) voir mieux puisque deux professionnels étaient au départ Bryan Alaphilippe et Jerôme Mainard pour le compte de l’Armée de Terre.

Au premier passage à Toulx Sainte Croix, c’est Sébastien Fournet Fayard du Team Pro Immo qui passe en tête devant le vainqueur de l’an dernier le sociétaire du CR4C Roanne Geoffrey Bouchard et Mouhcine El Kouraji de l’UC Orléans que l’on avait vu à son aise sur les routes du Pays Dunois

Premier passage à Toulx St Croix © Radio France - O.LACOTE

au sommet des petits groupes se forment © Radio France - O.LACOTE

Ascension de Toulx St Croix on s'active en tête © Radio France - O.LACOTE

Peloton étiré avant le classement MG © Radio France - O.LACOTE

Pas le temps d'admirer le paysage pour les 120 concurrents © Radio France - O.LACOTE

Soleil printanier et température idéale © Radio France - O.LACOTE

Au retour de l’ascension de Toulx , c’est le breton du Poc Côté de Lumière Geoffrey Thevenez qui fait parler de lui en portant une première estocade, puis c’est au tour de Rudy Fiefvez et l’ex pro Clément St Martin tous deux de la formation Océane Top16 de tenter leur chance mais sans parvenir à prendre une avance conséquente, Clément St Martin insiste seul puis se relève, les grosses formations ayant pris les choses sérieusement en main.

deux hommes de la formation Océane Top 16 en tête © Radio France - O.LACOTE

le peloton s'organise © Radio France - O.LACOTE

Clément Saint Martin parti seul © Radio France - O.LACOTE

passage sur la ligne du peloton © Radio France - O.LACOTE

Virage pour le peloton ,on ira tout droit un peu plus tard pour rejoindre Toulx © Radio France - O.LACOTE

Le peloton "en chasse" © Radio France - O.LACOTE

Le peloton est alors nerveux, de nombreuses cassures et attaques s’opèrent sans succès comme celle du Belge du VC Villefranche Beaujolais Laurent Evrard. Avant la nouvelle montée sur Toulx Saint Croix un groupe réussi à se former avec Maxime Urruty de Creuse Oxygène, pour le guidon Chalettois Ronan Racault et Adrien Thomas le frère de Benjamin récent champion du monde à Hong Kong de l’omnium et de la course à l’américaine, Axel Flet représentant St Etienne Loire, Charlie Meredith de nationalité anglaise sociétaire du VC Toucy, de nouveau Laurent Evrard, le lituanien de la formation Bourg en Bresse Ain Cyclisme Zydrunas Savickas et Lucas Papillon licencié au CR4C Roanne. Ces huit hommes possèdent 20 secondes d’avance à hauteur des Pierres Jaumâtres puis 45 secondes à 1 km du sommet, c’est la bonne échappée. Ils sont bientôt rejoints dans la descente sur Chanon par Mickael Larpe de l’US Montauban que l’on ne présente plus et de nouveau le très offensif Clément Saint Martin. C’est le Belge Laurent Evrard qui va parvenir à se détacher et conserver un minimum pour s’imposer devant un public nombreux

Emballage final ,Axel Flet et Maxime Urruty sont battus © Radio France - O.LACOTE

Sous un soleil printanier, atout supplémentaire, ce 84eme Circuit Boussaquin a tenu toutes ses promesses, il est vrai qu’avec un tel plateau il aurait été décevant d’obtenir l’inverse, un parcours éprouvé qui permet également ce splendide évènement sportif creusois au palmarès ô combien impressionnant.A noter la moyenne générale de l'épreuve tout aussi impressionnante de 43km/h

Félicitations à l’Union Cycliste Boussaquine pour cette belle organisation

Le beau podium du 84eme Circuit Boussaquin © Radio France - O.LACOTE

Classement

1 Laurent Evrard (VC Villefranche Beaujolais (également lauréat du Meilleur Grimpeur)

2 Axel Flet (EC St Etienne Loire)

3 Maxime Urruty (Creuse Oxygène)

4 Zydrunas Savickas (Bourg en Bresse Ain Cyclisme)

5 Ronan Racault (Guidon Chalettois)

6 Mickael Larpe (Us Montauban)

7 Lucas Papillon (CR4C Roanne)

8 Clément St Martin (Océane Top 16)

9 Charlie Meredith (VC Toucy)

10) Adrien Thomas (Guidon Chalettois)

Simon Buttner(Bourg en Bresse Ain Cyclisme) remporte non sans émotion le souvenir Florent Sentucq coureur décédé tragiquement l’an passé suite à une chute sur ce même parcours.