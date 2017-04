SOYONS SPORTS - Cyclisme - Mercredi 05 Avril - 36eme Tour du Canton du Pays Dunois

Epreuve Elite du calendrier FFC, le 36eme Tour du Canton du Pays Dunois avait lieu Mercredi plus 140 kms et 90 coureurs au départ pour un périple dans La Vallée des Peintres et des 3 Lacs entre autres...

Les dirigeants et bénévoles de l’ANCD ont mis de nouveau du cœur à l’ouvrage pour réussir ce 36eme Tour du Canton Dunois, mission accomplie. Plus de 90 partants et un plateau de qualité avec des coureurs connus des amateurs de la Petite Reine, même si le ciel était gris le matin, le soleil était au rendez-vous pour le départ de La Chapelle Baloue.

le départ est donné de La Chapelle Baloue © Radio France - o.lacote

C’est un sociétaire du Team Peltrax Clément Patat qui lance la course, concurrent par ailleurs omniprésent tout l’après-midi, et nous sommes alors à 129 kilomètres de l’arrivée peu après Dun le Palestel. Auparavant c’est Clément Russo sous les couleurs de St Etienne Loire qui remporte le premier sprint devant Mohcine ElKourakji de L’UC Orléans et … Clément Patat. Puis Léo Boileau également de la formation St Etienne Loire accompagné par Thomas Couturet pour le compte de l’équipe toulousaine La Bande rejoignent Patat. A hauteur de Maison Feyne le peloton est déjà morcelé, à Fresselines il n’y a plus d’échappée ; dans la longue montée sur Nouzerolles le peloton est très étiré, certains donnent déjà des signes de fatigue et aucun bon de sortie n’est accordé

Peloton étiré dans la montée sur Nouzerolles © Radio France - o.lacote

Samuel Plouhinec et Théo Vimpére au avant poste © Radio France - o.lacote

Le Cr4C Roanne et la formation St Etienne Loire à l'ouvrage © Radio France - o.lacote

Creuse Oxygène également bien présent © Radio France - o.lacote

L’orléanais El Kouraji, Baptiste Constantin pour Creuse Oxygène et Pierre Bonnet sous les couleurs Team Pro Immo Nicolas Roux se présentent dans cet ordre au premier meilleur grimpeur, alors que le peloton est scindé en trois groupes. Au 2eme classement du sprint, Russo s’impose de nouveau devant Patat et Matthieu Jeannes représentant également la formation du Forez.

Aux alentours du Bourg d’hem, à 86 kms de l’arrivée un groupe de onze coureurs se forme avec Clément Patat de nouveau, le vainqueur du 35eme Ronan Racault avec son coéquipier du Guidon Chalettois Ewen Henrio, Thomas Chassagne pour Creuse Oxygène, Alexandre Caudoux pour l’UVL, le Top16 est représenté par Rudy Fiefvez, Pierre Bonnet est également là, Vivian Born pour La Bande et Matthieu Jeannes et Clément Russo décidemment très en vue, le CR4C Roanne peut compter sur Thibault Athane.

Au deuxième prix « de la montagne » c’est toujours Clément Patat qui passe devant Bonnet et Henrio, alors qu’un contre voit le jour avec l’ex professionnel Théo Vimpére et son coéquipier Pierre Almeida sous les couleurs du Team Pro Immo, trois coureurs de Creuse Oxygène Manuel Amand François Fonfréde et Baptiste Constantin, trois Océane Top 16 Lucien Capot, Ludovic Nadon et Gérard Torres ,Aurélien Lionnet et Lucas Papillon de CR4C Roanne, Mohcine El Kouraji, Julien Buisson (UVL) et puis deux « abonnés » de l’épreuve Julien Lamy maintenant sociétaire du CC Périgueux Dordogne et Mickael Larpe pour le compte de l’Us Montauban.

A la Celle Dunoise, alors que quarante-deux kilomètres ont été effectués dans la première heure, changement en tête puisque la Vallée des Trois Lacs a été « fatale » à Russo, Athane et Born mais Fonfréde, Lionnet, Vimpére et Torres font leur apparition aux avants postes .Caudoux et Buisson ont 35 secondes de retard

Groupe de tête dans la montée sur St Sulpice Le Dunois © Radio France - o.lacote

le groupe de tête à La Celle Dunoise © Radio France - o.lacote

c'est la bonne échappée © Radio France - o.lacote

Caudoux et Buisson à la poursuite des fuyards © Maxppp - o.lacote

Au 3eme Sprint, l’infatigable Patat rentre sur le groupe de tête tout comme Buisson et Caudoux, alors que Chassagne s’adjuge les points devant Vimpére et Fonfrède. Le sociètaire du Team Peltrax continue à Bougoueix d’engranger les points pour le meilleur grimpeur il devance Bonnet et Fiefvez, le peloton est alors à 45secondes à 60 kms de l’arrivée. D’autres tentent de rejoindre la tête comme Julien Lamy, Alexis Dulin licencié à AVC Aix en Provence Loic Herbreteau pour le club de Marmande ou un des frères Cabanel de l’Occitane ou encore l’issoirien remarquable il y deux ans au Bourg D’hem Boris Orlhac.

C’est au pied des ruines du Château de Crozant que la décision va se faire, Vimpére part seul et prend une avance suffisante, Buisson et Torres ayant travaillé pour leurs leaders lâchent prise, l’ex Auber 93 possède 30secondes à 4 kilomètres de l’arrivée , la fin du parcours étant plus favorable à un homme seul, c’est gagné pour lui, Racault signe la deuxième place c’est plus délicat pour la troisième finalement Lionnet est classé devant Bonnet . Chassagne en plus d’être meilleur sprinteur devient champion de La Creuse 1er Catégorie, Patat s’adjuge le classement du meilleur grimpeur et par équipe le prix revient au Guidon Chaletois.

Premier passage à La Chapelle Baloue pour Théo Vimpére © Radio France - O.LACOTE

à 30 secondes d'écart © Radio France - o.lacote

c'est gagné pour Théo Vimpére © Radio France - O.lacote