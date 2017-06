St-Amand-Montrond : Julian Alaphilippe reconnait le parcours des championnats de France Avenir

Julian Alaphilippe était de retour sur ses terres du St-Amandois. Le champion cycliste était aux côtés des jeunes du comité régional sélectionnés pour les championnats de France Avenir. Ensemble, ils ont reconnu le parcours de l'épreuve, prévue à St-Amand-Montrond du 27 au 30 Juillet.

Blessé au genou après une chute au tour du Pays Basque, au printemps, Julian Alaphilippe a repris il y a quelques jours l'entrainement du côté de Moulins où le coureur berrichon réside. "J'essaie de refaire du vélo tous les jours pour retrouver mon niveau... objectif championnat du monde, c'est mon challenge. " explique le jeune champion qui devra se contenter de regarder le Tour de France à la télé cette année.

Julian Alaphilippe (en bleu au centre), entouré des jeunes du comité régional, préssentis pour les championnats de France Avenir © Radio France - Michel Benoit

"Dimanche, je repars pour un stage de 15 jours avec équipe (NDLR : Quickstep) en altitude, ça va me faire du bien". Julian Alaphilippe, venu aux côtés des plus jeunes sur ce parcours des championnats de France Avenir. Ce championnat rassemblera les meilleurs jeunes : Juniors, Espoirs et Cadets. Huit titres seront décernés. Les pelotons emprunteront un circuit de 14,4 km autour de St-Amand-Montrond. Un parcours assez sélectif. La côte du fer à cheval à St-Amand et la côte du chemin d'Arpheuilles, une pente à 10 % sur 2,5 km feront la différence. "Et il y aura une part de chance aussi pour gagner, tant le final s'effectue sur des routes assez étroites" précise Nicolas Dubois, conseiller technique sportif pour la région Centre Val de Loire. Le comité régional espère peut-être un titre en catégorie cadets.