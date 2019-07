Où en sont les azuréens sur le Tour de France 2019 ?

Alpes-Maritimes, France

Ils étaient 5 azuréens au départ du Tour de France à Bruxelles et sont encore 5 après plus d'une semaine de course. Tous sont engagés dans des équipes différentes et ont un rôle d'équipier. La majorité d'entre eux sont des grimpeurs ce qui fait que normalement, leur boulot commencent dés que les pentes s'élèvent; surtout pour ceux qui vont devoir aider leur leader pour une possible place au classement général.

Rudy Molard (Groupama-FDJ)

On le sait depuis la 10ème étape, Thibaut Pinot est au plus mal. Victime d'une bordure (voir ici), le français a quasiment perdu tout espoir de victoire sur les Champs-Elysée. Mais son directeur sportif veut y croire. Marc Madiot sait que la 2ème partie du Tour est faite pour les grimpeurs et donc pour Thibaut Pinot qui cette année a, dit-on, les jambes qui vont bien. Mais ce dernier pourra en plus de ses guiboles s'appuyer sur l'antibois Rudy Molard. A l'approche des Pyrénées, puis des Alpes, l'azuréen va devoir dépenser sans compter pour remettre son leader sur l'orbite podium. Il s'est entraîné dans le haut-pays et a, ce printemps, enchaîné les montées pour remplir son contrat à 100%.

Mikaël Cherel (AG2R-La Mondiale)

L'habitant de Roquefort-Les-Pins, Mickael Cherel épaule lui Romain Bardet. Ce dernier est à plus de 3 minutes du maillot jaune mais rêve encore d'un podium à Paris. Pour ce faire, une seule solution cartonner dans les étapes de grimpe pure et notamment celle en haute altitude; ce pourquoi Romain Bardet s'est entraîné en début d'été lors d'un stage dans la Sierra Nevada en Espagne. Mikaël Cherel était du voyage et sait parfaitement ce qu'on attend de lui. La mission ne sera pas facile. On ne rattrape pas 3 minutes comme ça.

Amaël Moinard (Arkéa-Samsic)

Voilà un autre azuréen qui s'est fait discret lors de cette première moitié de la grande boucle. L'habitant de Saint-Jeannet est lui aussi un homme des fortes pentes. Amaël Moinard aura la lourde tâche d'aider son copain, son pote Warren Barguil. Le tout nouveau champion de France vise une belle place au classement général et si l'opportunité se présente pourquoi pas une victoire d'étape qui viendrait couronner un début d'été bien rempli. Toutefois, l'équipe Arkéa-Samsic, composé d'un sprinteur, aura donc moins de coureur pour venir en aide à son leader. L'azuréen de 37 ans va donc devoir en montagne compenser avec une bonne dose d'expérience.

Stéphane Rosseto (Cofidis) et Nicolas Roche (SunWeb)

Les deux monégasques, Stéphane Rosseto et Nicolas Roche ont montré leur maillot lors de ces 10 premiers jours. Par deux fois, le coureur de la Cofidis a fait le show dans des échappées qui malheureusement ne sont pas allés jusqu'au bout. La tâche sera beaucoup plus compliqué au vu du profil désormais des étapes.