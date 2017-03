Thibault Pinot vise le podium sur le Giro

Thibault Pinot a passé sa matinée de mardi sur les routes de la planche des Belles Filles. Avec une victoire d'étape en Andalousie et une troisième place à Tirreno Adriatico, le haut saônois s'est fixé un objectif : le podium pour son premier tour d'Italie.

Après avoir coupé avec la compétition pendant six mois suite à son abandon dans le Tour de France l'été dernier, Thibaut Pinot revient en forme. Son début de saison s'est soldé par une victoire d'étape sur le tour d'Andalousie après une "remontada" sur Alberto Contador qu'il a coiffé sur la ligne d'arrivée puis une troisième place sur Tirreno- Adriatico. De quoi mettre le coureur de la FDJ en confiance.

" Mon début de saison est à hauteur de mes espérances. Je m'attendais à être en forme, j'ai rempli mes objectifs en Andalousie et à Tirreno. Il me reste le tour des Alpes mi avril pour fignoler les réglages avant d'aller au Giro" confie le coureur de Melisey.

"Quand tu as fait un podium du Tour de France, pourquoi ne pas en viser d'autres !?" - Thibaut Pinot, coureur FDJ

Thibaut Pinot va vivre son premier Tour d'Italie à 27 ans mais il a des ambitions : un podium sur le Giro." C'est une course pour les attaquants, les combattants, une course qui me plaiî. Après, je ne la connais pas, contrairement à mes adversaires. Mais il ne faut pas se cacher. Après un début de saison comme celui que je viens de faire, pour un coureur de mon niveau, le podium est accessible....après si je fais un TOP 5 en Italie, je ne vais pas non plus être déçu". Le coureur de Melisey n'était pas encore né lors de la dernière victoire française sur le Tour d'Italie, Laurent Fignon en 1989. Mais le franc comtois garde les pieds sur terre car le plateau est très relevé cette année : Aru, Nibali, Quintana notamment seront au départ. Le colombien qui écrase la concurrence depuis le début de saison sera d'ailleurs le grand favori de ce centième Giro.

Thibaut Pinot met le cap sur les Iles Canaries la semaine prochaine. Avec son équipe qui l'accompagnera au Giro, il va s'entraîner dans des conditions identiques sur des cols qui culminent à 2 000 mètres d'altitude. Le Giro s'élancera de Sardaigne le 5 mai pour se terminer à Milan trois semaines de course plus tard, le 28 mai.