Thibaut Pinot au départ du 37e Tour Poitou-Charentes

Le chouchou du public français Thibaut Pinot va participer au Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine 2023. La 37e édition de la course cycliste s'élancera le mardi 22 août de Confolens en Charente et passera par la Vienne et les Deux-Sèvres.

Thibaut Pinot a l’un des plus beaux palmarès du cyclisme français. - N. Götz / Equipe cycliste Groupama-FDJ Une bonne nouvelle pour les amoureux de vélo. L'organisation du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine annonce la participation de Thibaut Pinot. Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ, chouchou du public français depuis de nombreuses années, 11e du dernier Tour de France, sera au départ de la 37e édition du TPC ce mardi 22 août à Confolens en Charente. ⓘ Publicité C'est une des dernières occasions de le voir puisque le coureur franc-comtois qui "s’est constitué l’un des plus beaux palmarès du cyclisme français" rappelle le communiqué du TPC mettra un terme à sa carrière en fin de saison. Des coureurs poitevins sont aussi à suivre : Valentin Ferron (TotalEnergies), qui a évolué à l’UV Poitiers et Tom Mainguenaud (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) membre durant sa jeunesse du club du PSF Niort. La 37e édition du TPC qui passera par Poitiers, La Roche-Posay, Moncoutant, Bressuire... Le parcours complet est à retrouver ici .