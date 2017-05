Thibaut Pinot au sommet, sur la deuxième marche du podium du Giro

Un Thibault Pinot magistral ! Le Haut-Saônois termine deuxième de la neuvième étape du Giro dimanche 14 mai. Il arrive à 24 secondes du Colombien Nairo Quintana qui s'impose et revêt le maillot rose. Thibault Pinot est désormais deuxième du général, à 28 secondes du leader.

Une très belle étape pour Thibaul Pinot sur le Giro, le tour d'Italie. Le coureur de la FDJ a terminé deuxième de la neuvième étape dimanche 14 mai, à 24 secondes du Colombien Nairo Quintana, désormais en rose.

La montée du Blockhaus réussit au Haut-Saônois qui s'empare ainsi de la deuxième place du général, à 28 secondes du leader.

Au bout de l'effort ! @ThibautPinot est désormais 2ème du classement général à 28 secondes de Quintana ! 🚴🚴😵 #Giro100 pic.twitter.com/HcjQY3VWaC — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 14, 2017

Au classement général, il y a déjà de beaux écarts ! Prochaine échéance : le contre-la-montre individuel de mardi ! #Giro100 pic.twitter.com/tTyvw2tlet — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) May 14, 2017

Thibault Pinot prouve qu'il peut tenir son objectif de la saison : le podium (au moins) sur le Giro. un objectif d'autant plus réalisable que Vincenzo Nibali, tenant du titre, a terminé cinquième de l'étape et pointe désormais à une minute dix de Quintana et à trente-sept seconde de Pinot. Il reste encore deux semaines de course sur les routes italiennes.