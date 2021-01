"Thibaut Pinot, il donne et mérite le respect", Marc Madiot manager de Groupama Fdj

La formation cycliste Groupama Fdj a présenté ses objectifs pour la nouvelle saison ce mardi au siège de son sponsor. Le Haut Saônois Thibaut Pinot sera au départ du Tour d'Italie en mai, Arnaud Démare et David Gaudu au Tour de France fin juin. Au cours d'une conférence de presse relayée sur les réseaux sociaux et You Tube, le manager de l'équipe du trèfle Marc Madiot a aussi profité de l'occasion pour tordre le cou à certaines observations et commentaires injustes visant son coureur Thibaut Pinot.

On dit qu'il a toujours quelque chose, qu'il n'a pas de mental mais Pinot, c'est tout sauf ce qu'on dit sur lui !

Marc Madiot n'apprécie pas les moqueries et critiques qui s'abattent sur le franc-comtois depuis ses déboires sur les deux derniers Tours de France notamment : un abandon en 2019 à deux jours de l'arrivée et une chute lors de la première étape l'an dernier qui avait ruiné ses espoirs de victoire. " On dit Thibaut Pinot il a toujours quelque chose, il n'a pas de mental, il a ci, il a ça. Mais quand vous avez la chance de le côtoyer au quotidien, Pinot c'est tout sauf ce qu'on dit sur lui. Je lui ai déjà dit les yeux dans les yeux : s'il y a un mec qui sait se faire mal à la gueule, c'est lui. Il donne, il donne et il donnera" a expliqué Marc Madiot.

" Pinot, il sait se faire mal, il s'entraîne. Il est sérieux et appliqué, il donne 100%. Tout ça mérite le respect et ne doit pas se limiter à quelques mots sur twitter ou ailleurs qui ne connaissent pas le fond du bonhomme. Moi, je connais le fond du bonhomme", a ajouté le patron de l'équipe française.

Maudit sur le Tour de France ?

Le patron de la formation française a tenu à rappeler le comportement exemplaire de son coureur lors du dernier Tour de France. Victime d'une chute lors de la première étape à Nice, il avait reçu le vélo d'un autre coureur à pleine vitesse dans le dos, Thibaut Pinot a serré les dents jusqu'à Paris handicapé par une douleur qui l'a empêché de jouer les premiers rôles. Il avait terminé l'épreuve à une anonyme 29e place. " _Bien sûr, on n'a pas envie de reconnaître la même situation. Mais rappelez-vous l'abnégation qu'il a mis tous les jours pour masquer ses douleurs et entretenir l'espoir pour lui comme pour l'équipe. Ca ne l'a pas fait mais il n'a jamais renonc_é", a rappelé Marc Madiot. Quelques semaines après le Tour de France, Thibaut Pinot avait pris le départ du Tour d'Espagne mais avait été contraint à l'abandon. Sa blessure n'avait pas disparu et les exigences d'une course de trois semaines était trop lourdes à supporter.

Je ne sais pas si on gagnera un jour le Tour de France mais il se donnera toujours les moyens de le faire

Marc Madiot a vanté les qualités physiques et mentales de son leader, un coureur d'exception et un grand professionnel. " Chez lui, il y a quelque chose que beaucoup de coureurs n'ont pas. Il y a de l'engagement. Il n'a pas toujours les mots pour l'exprimer mais ce quelque chose, il le donne et il le met dans son action sur le vélo. Rien que pour ça, on doit être avec lui. Je ne sais pas si on gagnera le Tour d'Italie un jour, si on gagnera le Tour de France un jour mais tant qu'il aura ce dossard dans le dos, il se donnera toujours les moyens de le faire" a insisté le patron de l'équipe.

J'en prends plein la gueule quand même - Thibaut Pinot

Assis à ses côtés avec un sourire traduisant un peu de gêne, Thibaut Pinot a apprécié les paroles de son patron. " C'est vrai que ça fait chaud au cœur. J'en prends plein la gueule quand même. Moi, j'ai décidé de ne plus me défendre de tout ça mais je suis content que Marc le fasse. Je me concentre sur ma carrière et mes objectifs", a expliqué le coureur de Mélisey. Le Haut Saônois va maintenant préparer le premier grand objectif de la saison : ce Tour d'Italie dont le départ sera donné le 8 mai. Vainqueur d'étape en 2017 sur le Giro, il y retourne pour retrouver du plaisir en compétition et assouvir sa soif de victoires. Porter le maillot rose ? Il en rêve. S'il tient tête aux meilleurs de l'autre côté des Alpes, ce sera déjà une première victoire pour le franc-comtois . D'ici là, Thibaut Pinot disputera sa première course le 17 février au Tour d'Algarve au Portugal.