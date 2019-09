Thibaut Pinot : "Les blessures, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau"

Besançon, France

Thibaut Pinot était à Besançon ce jeudi, à l'occasion du passage du Tour de France de la BPCO, un périple sportif mené par des cyclistes malades, souffrant d'insuffisance respiratoire. Certains pédalent sous assistance respiratoire. Le champion haut-saônois les a rencontrés lors de leur étape au CHU de Besançon. Il a exprimé son admiration pour ces sportifs courageux : "Leur combat est plus dur que le nôtre".

Thibaut Pinot avec les participants au Tour de France de la BPCO. © Radio France - David Malle

Le cycliste de Groupama-FDJ a connu une épreuve cet été en abandonnant le Tour de France à quelques jours de l'arrivée, sur blessure. Même si cet échec l'a marqué, il relativisait sa malchance, ce jeudi, face aux malades : "Les blessures, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut-niveau (...) ce que j'ai, c'est petit par rapport à ces gens-là".

Les championnats du monde à la télé

En attendant de reprendre le chemin de l'entrainement officiel, "début novembre", Thibaut Pinot explique qu'il a repris progressivement et qu'il est "en manque de forme". Ayant mis fin à sa saison prématurément, il est contraint de suivre les courses à la télévision, comme les championnats du monde du 22 au 29 septembre au Royaume-Uni.

"Tant qu'il y a des courses qui me plaisent, on n'est pas dans l'euphorie", reconnait le sportif haut-saônois, "forcément, j'aurais voulu y être". En attendant, il se fait plaisir sur route et en VTT... ou à la pêche.