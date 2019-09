Thibaut Pinot met un terme à sa saison

Mélisey, France

Dans un communiqué de presse de l'équipe cycliste Groupama-FDJ, Thibaut Pinot annonce qu'il met un terme à sa saison. On ne reverra donc pas le grimpeur de Melisey sur un vélo en compétition avant la saison prochaine en 2020. Le vainqueur sortant de la classique du Tour de Lombardie ne se sent pas assez en forme pour se rendre en Italie et y jouer la victoire.

Je ressens une grosse fatigue de manière générale

Dans ce communiqué il écrit. «Je ressens une grosse fatigue de manière générale. Après le Tour de France, j’ai dû couper trois semaines. Ce repos forcé ne me permet pas d’être à 100% pour la suite de la saison, notamment le Tour de Lombardie dont je suis le vainqueur sortant et où je souhaitais remettre ma victoire en jeu, en pouvant lutter avec les meilleurs. Mon état actuel ne me permettra pas d’être suffisamment compétitif. Cependant, _je pense déjà à 2020_, qui sera une saison très importante pour moi. Je me projette déjà vers de nouveaux objectifs et souhaite retrouver mon meilleur niveau au plus vite. Pour cela, je vais continuer à m’entraîner consciencieusement jusqu’à fin septembre, afin d’aborder la coupure hivernale sans accumuler trop de retard sur le plan physique.»