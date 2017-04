Thibaut Pinot, objectif podium sur le Giro

Thibaut Pinot peaufine sa préparation au Tour d'Italie, en Espagne. Le Haut-Saônois est en stage d'une semaine aux îles Canaries avec trois de ses coéquipiers de la Française des Jeux. Au programme, des longues ascensions sous le soleil, le meilleur moyen, selon lui, d'entamer la saison cycliste.

Des cactus et des routes étroites sur les pentes désertiques du sud des Canaries. Vers le nord plus luxuriant, les ascensions sont nombreuses et longues avec des difficultés de 7 à 12 %. De quoi travailler le foncier en s’habituant à la chaleur, sous les ordres de Julien Pinot frère et entraîneur de Thibaut Pinot.

Toute la semaine, Thibaut Pinot participe, en compagnie de trois de ses coéquipiers de la FDJ, à un stage de pré-saison. Une manière de peaufiner sa préparation en vue du Tour d’Italie, du 5 au 28 mai prochain. Le troisième du Tour de France 2014 abordera le mois prochain le premier gros objectif de sa saison après une année 2016 marquée par son échec sur le tour de France.

Tobias Ludvigson, William Bonnet, Steve Morabito et Thibaut Pinot ont avalé 22 000 mètres de dénivelés cette semaine. © Radio France - Fabrice Rigobert

22 000 mètres de dénivelés cette semaine

Pour atteindre son objectif, qui est de terminer sur le podium de la 100ème édition du Giro, Thibaut Pinot a choisi de goûter l’asphalte de « Grande Canarie », l’une des îles des Canaries. Une véritable option pour le natif de Mélisey, alors que les spécialistes des classiques vont affronter les pavés de Paris-Roubaix, ce dimanche.

Au sommet du picot de Las Nieves, point culminant de l’île, la vue dégagée permet d’apercevoir le volcan Teidé. Un spot où de nombreuses grosses écuries choisissent de s’entraîner pour apprivoiser l'altitude. La FDJ a élu domicile dans une villa avec piscine et vue, au loin, sur les complexes hôteliers de Mas Palomas, près de la mer. Il n’y aucun service de restauration. Les quatre coureurs, sont accompagnés d’un seul mécanicien, de deux kinés et de leur entraîneur. Un groupe réduit où "tout le monde met la main à la pâte", apprécie William Bonnet, coéquipier de Thibaut Pinot.

Reportage aux Canaries de Fabrice Rigobert. Partager le son sur : Copier

Tobias Ludvigson, William Bonnet, Steve Morabito et Thibaut Pinot ont avalé 22 000 mètres de dénivelés cette semaine. Idéal pour les étapes de montagne du Giro. Plus utile sans doute que l’expérience acquise dans la maîtrise du barbecue, même si ces instants de vie commune permettront, peut-être, d’appréhender les difficultés différemment.