Thibaut Pinot remporte pour la première fois le Tour de l'Ain

Thibaut Pinot (FDJ) a remporté ce samedi à Culoz l'édition 2017 du Tour de l'Ain.

Retour en selle réussi pour le coureur Franc-Comtois, une première place sur le podium du Tour de l'Ain, malgré sa seconde place lors de cette dernière étape à Culoz. Alexandre Geniez (AG2R) a remporté cette quatrième étape, s'offrant ainsi la troisième place au classement.

"C'est une bonne chose de faite"

Thibaut Pinot partait confiant pour cette étape courte mais physique, "j'ai eu de bonnes sensations toute cette semaine, et j'ai une bonne équipe". Finalement, Alexandre Geniez l'a devancé dans le sprint final à Culoz : "On a essayer de jouer la victoire d'étape, mais je suis encore deuxième... mais bon, l'important c'est le classement général !", et Thibaut Pinot reste fidèle à son pragmatisme "C'est une bonne chose de faite".

Thibaut Pinot s'accorde maintenant quelques vacances, après une saison sans interruption, car de son aveux, il commence à en avoir plein les pattes.