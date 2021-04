Cyclisme : Thibaut Pinot renonce au Tour d'Italie

Après un tour des Alpes qu'il estimait lui même "catastrophique", Thibaut Pinot a pris la décision que ses fans redoutaient : il ne sera pas au départ du Tour d'Italie le 8 mai prochain. Le natif de Lure (Haute-Saône), est toujours affaibli par sa blessure au dos contractée lors de la première étape de Tour de France 2020.

"Je ne peux pas me cacher: je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro. Je souffrirais inutilement et je ne serais pas en mesure d'aider l'équipe. Ce n'est même pas une question de forme, mais les douleurs au dos m'empêchent d'être performant", annonce dans un communiqué le leader de la Groupama-FDJ, ce samedi 24 avril.

"Ne pas disputer le Tour d'Italie est un crève-coeur" - Thibaut Pinot

Le Giro était l'objectif principal de la saison de Thibaut Pinot, vainqueur d'une étape en 2017 sur le tour d'Italie. Il avait même choisi en janvier dernier de faire l'impasse sur le prochain Tour de France pour se concentrer sur la compétition qui débutera par un contre-la-montre dans les rues de Turin, le 8 mai. "Ne pas disputer le Tour d'Italie est un crève-coeur, on a tout fait pour y être! On a vraiment fait le maximum pour que je puisse prendre le départ avec la forme qui est normalement la mienne. Je suis déçu mais je pense à la suite. Je veux me soigner, laisser ces problèmes de dos derrière moi pour retrouver mon niveau et me battre avec les meilleurs", détaille le coureur de Mélisey (Haute-Saône), troisième du Tour de France 2014. "Aucune date de reprise de la compétition n'est arrêtée et aucun objectif sportif n'est encore défini", précise de son côté son équipe.

A l'issue du Tour des Alpes qui a pris fin ce vendredi, Thibaut Pinot, a terminé 60e du classement général à 25 min 35 sec du vainqueur, le Britannique Simon Yates. Le triple vainqueur d'étape sur la grande boucle souffre du dos depuis sa chute dans la première étape du Tour de France fin août dernier à Nice (os sacrum et iliaque fissurés). En 2020, il avait rallié l'arrivée à Paris malgré cette blessure pour terminer 29e du général. Il avait ensuite participé au Tour d'Espagne, mais avait abandonné après deux étapes.