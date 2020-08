VIDEO - "Thibaut Pinot va bien" : le manager mayennais de Groupama-FDJ, Marc Madiot, se veut rassurant

Thibaut Pinot n'a pas passé une bonne journée à l'occasion du grand départ, à Nice, du Tour de France 2020. Une première étape mouvementée !à cause de la pluie qui a rendu les routes très glissantes et provoqué des chutes en cascade dont celle du coureur de la formation du Mayennais Marc Madiot.

La pluie a fait des claquettes sur la promenade des Anglais à Nice et a fait chuter beaucoup de coureurs samedi lors de la 1e étape du Tour de France. L'un des favoris de l'épreuve, le Français Thibaut Pinot, n'y a malheureusement pas échappé.

Démarrer la course par une chute, ce n'est pas très bon pour le moral mais ça va aller estime son manager, le Mayennais Marc Madiot, de l'équipe Groupama-FDJ, rassurant sur l'état de santé du champion : "Thibaut est énervé, agacé. Le peloton a été sous tension toute la journée dès lors que la pluie a fait son apparition. Chuter à 3 kilomètres de l'arrivée, c'est rageant, ça fait partie de la vie de la course. Physiquement, ça va. Je pense pas qu'il y ait de trop gros dégâts. Ce n'est jamais agréable de toucher le sol quand on est coureur cycliste. C'est pas de chance, c'est comme ça".

Thibaut Pinot devrait donc prendre le départ de la 2e étape de la Grande Boucle, ce dimanche, autour de Nice, 186 km, et ça va grimper, plusieurs cols sont au programme. Le Norvégien Alexander Kristoff partira avec le maillot jaune.