Le cycliste Langonnais Thomas Boudat change d'air. Il quitte l'équipe Total Direct Energie dirigée par Jean-René Bernaudeau et s'engage pour deux saisons avec l'équipe Arkea-Samsic. Il rejoint Nairo Quintana Warren Barguil et Nacer Bouhanni.

Thomas Boudat quitte Jean-René Bernaudeau et rejoint Barguil et Quintana

Langon, France

En fin de contrat avec Total-Direct Energie, Thomas Boudat a décidé de donner un nouveau tour à sa carrière. A 25 ans, le cycliste Langonnais qui n'a connu que la formation de Jean-René Bernaudeau depuis ses débuts en professionnel en 2015, vient de s'engager avec l'équipe bretonne Arkéa-Samsic. L'équipe française conserve par ailleurs Warren Barguil (meilleur grimpeur et vainqueur de deux étapes du Tour en 2017) et vient de recruter le Colombien Nairo Quintana. La concurrence s'annonce rude pour le Girondin. Ils seront trois sprinters chez Arkea-Samsic, avec Nasser Bouhanni et Dan McLay.