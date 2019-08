Thomas Voeckler accueilli comme une rock star au Tour d'Alsace

Sélestat, France

Le Belge Tim Merlier s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape du Tour Alsace 2019 à Sélestat, mais c'est Thomas Voeckler qui a reçu la plus belle ovation du public. L'ancien cycliste, né en Alsace, est l'invité d'honneur de ce tour.

"C'est drôle, le Tour d'Alsace existe depuis des années et la première fois que je viens, c'est quand je ne suis plus coureur. J'avais des obligations avec le Tour de France et plus beaucoup de force pour faire la course", s'excuserait presque Thomas Voeckler. Un discours auquel le public a répondu par des applaudissements, sans rancune.

Thomas Voeckler en a profité pour s'offrir un petit bain de foule, faire des selfies et signer des autographes. Vincent a pu approcher son idole : "même à la télé il était plus loin, ma télé est à trois mètres et là j'étais à un mètre ! C'est l'occasion de rencontrer un sacré bonhomme."

Après son discours, Thomas Voeckler a signé quelques autographes © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

L'ancien coureur, retraité en 2017, suivra la course jusqu'à dimanche puis se rendra aux Pays-Bas pour les championnats d'Europe de cyclisme sur route. Il est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France masculine depuis le mois de juin.