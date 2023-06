Top départ pour les 10 participants du "mois sans voiture" à La Rochelle

Ils ont entre 20 et 50 ans, viennent de Saint-Médard-d’Aunis, Dompierre-sur-Mer, Sainte-Soulle, Puilboreau ou encore de Lagord ... et ils ont tous renoncé à leur voiture personnelle pendant un mois. En contrepartie : l'agglomération de La Rochelle leur a fourni un vélo électrique, le temps du défi et un pack mobilité Yélo gratuit . Tous auront ainsi accès à l’intégralité du réseau de bus, les vélos en libre-service, les voitures électriques et hybrides ainsi qu'aux bateaux. En prime : un accès illimité aux TER sur les six gares de la communauté d'agglomération.

Changement radical pour les participants

Des avantages auxquels n'a pas pu résister Marion, 20 ans, étudiante à l'IUT de la Rochelle : "Je participe à la semaine nulle pour bénéficier de tous les services Yélo afin de ne pas utiliser mon propre véhicule". Pour cette utilisatrice régulière de la voiture, le changement sera radical : "avant je n'utilisais pas le vélo, le bus de temps en temps. Là ce serait l'occasion d'utiliser ces moyens : quand il fera beau, je prendrai le vélo pour aller à l'IUT et quand il fera moins beau, je prendrai le bus".

Mais difficile de se séparer complètement de la voiture quand on a des enfants. C'est le cas d'Elodie, habitante de Puilboreau. "Avec les activités extrascolaires des enfants, ça emmène des déplacements à Châtelaillon. Donc on verra avec les voitures que l'agglomération propose et on verra si c'est jouable" sur le long terme. Et pour les courses, difficile de se passer de la voiture. Pour Elodie, ce sera son mari qui s'en chargera : "Je ferai les courses en ligne et il les récupérera [avec sa voiture]", explique-t-elle.

En attendant, ils se donnent rendez-vous dans un mois... Le défi sera-t-il relevé ? Verdict le 30 juin.