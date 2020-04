Tour d'Espagne : la Vuelta partira d'Irun à l'automne

Cela faisait plus d'un demi siècle. 59 ans que le Pays Basque n'avait pas accueilli le grand départ du Tour d'Espagne. Irun sera donc la ville où débutera la 75e édition de la Vuelta cette année. Les organisateurs l'ont officialisé ce mercredi.

La Vuelta 20 devait initialement se dérouler du 14 août au 6 septembre, avec un départ depuis les Pays-Bas (Utrecht) pour trois étapes. Cependant, la crise provoquée par le coronavirus a forcé Unipublic a revoir le calendrier cycliste. Le Tour d'Espagne, dont les nouvelles dates n’ont pas encore été déterminées, comptera 18 étapes.

Une première impressionnante

Irun ─ Arrate/Eibar devait initialement être le parcours de la quatrième étape. D'un point de vue sportif, c'est du lourd. Démarrer un grand Tour par une arrivée au sommet n'est pas commun et c'est évidement la promesse de premières luttes entre favoris. Avec ses 5,4 kilomètres à 7,5% de moyenne, la route qui permet d'accéder au sanctuaire présente surtout un passage de trois kilomètres à plus de 9% de moyenne.

Un endroit stratégique où se masse religieusement à l'accoutumée, la foule des grands jours, lors de l'Itzulia, le Tour du Pays Basque. "Le fait de savoir que nous compterons dès le premier jour avec la passion du cyclisme propre au Pays basque permet d’accepter plus facilement ce changement de programme", a expliqué Javier Guillén, le directeur de La Vuelta.

Étape 1, Irun - Arrate. Eibar, 169,5 km

D'un point de vue symbolique, même si ce grand départ serait le fruit du hasard, avec l'annulation des étapes néerlandaises, il y avait bien longtemps que la Vuelta ne s'était pas élancé du Pays Basque. Il faut remonter à 1961, année durant laquelle la course était partie de Saint-Sébastien. Lors d'un contre-la-montre par équipes dont le départ et l'arrivée se trouvaient dans cette même ville. Bilbao l'avait précédé en 1957 et 1958.

Le profil de la première étape de la Vuelta 2020 entre Irun et Eibar - Unipublic

Étape 2, Pamplona - Lekunberri, 151km

Le profil de la deuxième étape entre Pamplona - Lekunberri, 151km - Unipublic

Étape 3, Lodosa - La Laguna Negra de Vinuesa, 163,8km

Lodosa - La Laguna Negra de Vinuesa - Unipublic

Étape 6, Biescas - Col du Tourmalet, 135,6km

Biescas - Col du Tourmalet - ‎Unipublic

Étape 7, Victoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia, 160,4km