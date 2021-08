Tour d'Espagne : Romain Bardet au départ malgré sa chute, "on m'a remis le genou dans l'axe"

Romain Bardet était dans une forme ascendante, mais une énorme gamelle collective a stoppé nette sa montée en puissance mercredi à moins de 10 bornes de l'arrivée de la cinquième étape de la Vuelta à Albacete.

Clopin-clopant, le grimpeur brivadois de la formation DSM s'est remis en selle malgré un genou douloureux. A l'arrivée, plus de 12 minutes de retard sur le peloton et des ambitions au général envolées.

Ca aurait été une cata de devoir s'arrêter - Romain Bardet

On était même légitimement inquiets de la possibilité de voir Bardet sur la ligne de départ de la sixième étape ce jeudi, mais la soirée et la matinée ont été entièrement consacrées aux soins et à la récupération. L'Auvergnat témoigne au micro de nos confrères d'Eurosport : "Sur le coup, j'ai mon genou qui s'est vraiment bloqué, parce que mon pied est resté accroché à la pédale. Ca a fait comme une entorse au niveau du genou, mais on a pu me le remettre dans l'axe. C'est encore douloureux, mais c'est plutôt bon signe, ça n'a pas enflé. Finalement, ça me fait plus mal quand je marche que quand je suis sur le vélo, donc je suis plutôt optimiste."

Romain Bardet au micro d'Eurosport Copier

Romain Bardet avoue qu'il a eu peur de devoir abandonner : "ça aurait été vraiment une cata de devoir s'arrêter. On n'est qu'au début de la Vuelta, donc j'espère pouvoir récupérer, il faut laisser le temps faire les choses et essayer de se remettre sur la bonne voie."

Le Brivadois se retrouve 93ème au classement général de ce Tour d'Espagne. A 13'23" du nouveau leader, le Français Kenny Elissonde, grand bénéficiaire de la chute collective d'une quarantaine de coureurs.

L'arrivée de la sixième étape se dispute au sommet de l'Alto de la Montana de Cullera. Un bon test pour le genou de Romain Bardet.