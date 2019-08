Tour d'Espagne : "Ça va être un grand moment" pour le Béarnais Cyril Barthe

Sauveterre-de-Béarn, France

À 23 ans, Cyril Barthe va vite. Le Béarnais, originaire de Sauveterre-de-Béarn va participer à son premier grand tour cycliste, au sein de son équipe Euskadi-Murias. Le jeune formé à l'UC Orthez jusqu'en junior, également champion de France espoirs en 2018, compte en profiter au maximum, et notamment lors du passage du peloton en Béarn. Avant le départ, le puncheur a livré à France Bleu Béarn son état d'esprit sur ce qui l'attend...

France Bleu Béarn : Comment on se sent à 23 ans au moment de prendre le départ de la Vuelta, un des trois tours majeurs du cyclisme ?

Cyril Barthe : Déjà je dis merci à mon équipe de me donner cette opportunité ! Ça va être un grand moment, je n'ai jamais fait de course de trois semaines, ça ne peut que me servir pour le futur, pour engranger l'expérience. Comme c'est la première fois, évidemment j'ai des questions, je ne sais pas comment mon corps va réagir, mais j'espère que le travail paiera et que tout se passera bien. L'important c'est de n'avoir aucun regret en passant la ligne d'arrivée.

L'équipe vous avait annoncé un peu plus tôt son intention de vous retenir ?

J'ai axé ma préparation pour être bien à cette période de l'année, sans savoir que j'allais participer, mais tout en espérant quand même ! J'ai fait un stage de trois semaines à la montagne en juillet, et j'ai finalement su que j'allais participer à la Vuelta après le Tour de Burgos (auquel il a participé et qui s'est achevé le 17 août, NDLR).

À moi d'essayer de m'infiltrer dans quelques échappées...

— Cyril Barthe, coureur béarnais de l'équipe Euskadi-Murias

Quel rôle vous allez jouer pour l'équipe dans cette course ?

Un peu comme d'habitude, le caractère de l'équipe c'est d'être offensif, donc ça sera carte blanche certains jours... À moi alors d'essayer de m'infiltrer dans quelques échappées. Encore une fois sur trois semaines je ne sais pas comment mon corps va réagir, mais je vais tout donner. Je n'ai pas grand chose à perdre, au contraire, je vais découvrir l'effort et l'événement, pour essayer de progresser et de passer un cap tout en montrant au maximum les couleurs de Murias-Euskadi !

Avec peut-être en point d'orgue, le passage par le Béarn pour une journée de repos et surtout le contre-la-montre Jurançon-Pau, le 3 septembre...

Ah je ne pouvais pas rêver mieux ! Cela va faire trois jours dans "ma" région, c'est une motivation supplémentaire, je vais retrouver les amis et la famille à ce moment-là, ça va me faire chaud au cœur de les voir et les entendre m'encourager...

À 23 ans, une première participation à un grand tour après un titre de champion de France espoirs l'an dernier, c'est la progression logique ?

Disons que je construis marche par marche, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, monter petit à petit sans griller les étapes. Je vois que la progression est là , c'est encourageant et ça me motive pour continuer à travailler fort et continuer à progresser pour les années à venir.

Jeune cycliste à l'UC Orthez, c'était quoi votre rêve ?

Forcément quand on est jeune, on regarde les grands coureurs, les champions avec de grands yeux, et le rêve c'est de passer pro pour vivre de cette passion, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme ! Vivre cette vie là, aujourd'hui j'en suis très fier, c'est un peu un privilège, et bien sûr une fois qu'on y est, on ne sait pas quelle peut être la limite, jusqu'où on peut aller.

Et comment on se retrouve alors au sein d'une équipe basque ?

J'ai passé mon bac et mon BTS au lycée Cantau, à Anglet. Ça a toujours été "l'école d'abord", je continuais le vélo et c'est la fondation Euskadi qui m'a intégré en espoirs, c'est là que j'ai vraiment appris la course et que j'ai progressé, puis finalement j'ai eu la chance d'être stagiaire chez Murias pour finalement signer pro l'an dernier.