Tour d'Italie féminin : la Franc-Comtoise Juliette Labous remporte le maillot blanc de "meilleure Jeune"

Besançon, France

Le Tour de France est, certes, la plus grande course cycliste du monde. Mais au mois de juillet, chaque année, il y aussi le Tour d'Italie féminin ! Et l'édition 2019 s'est terminée ce dimanche après-midi, à l'issue de la 10e et dernière étape à Udine, par le sacre au classement général de la référence mondiale actuellement du cyclisme féminin :

la Hollandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott), la double championne du monde en titre (2017 et 2018) qui s'était déjà adjugée le maillot rose du Giro l'an dernier ou encore La Course by Le Tour de France en 2017 et 2018 également.

Et ce 30e Tour d'Italie féminin a aussi souri aux Francs-Comtoises Juliette Labous (Team Sunweb) et Evita Muzic (FDJ - Nouvelle Aquitaine - Futuroscope) : elles sont les deux meilleures Françaises au général et trustent également le podium du classement du maillot blanc de "meilleure Jeune" !

À 20 ans seulement : le maillot blanc du Giro pour Juliette Labous et la 3e place du classement de "meilleure Jeune" pour Evita Muzic

À seulement 20" du Top 10 final, Juliette Labous (20 ans) est 11e du classement général avec en prime le maillot blanc de "meilleure Jeune" de ce Giro 2019.

Juliette Labous, la cycliste franc-comtoise, était l'invitée de France Bleu Besançon Sports le 7 janvier 2019 © Radio France - Julien Laurent

Et à 20 ans tout juste, elle aussi, Evita Muzic (26e du général) termine à une très belle 3e place du classement de la "meilleure Jeune" du Tour d'italie.

