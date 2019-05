Tour d'Italie : le leader de l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale Tony Gallopin quitte le Giro

🇮🇹 @giroditalia - Etape 16 / Stage 16 @tonygallopin a malheureusement été contraint à l'abandon. Plus d'informations à venir. @tonygallopin has been forced to abandon the race. More info to come. #allezALM - © @modcyclingphotopic.twitter.com/H8oAYrfo4y