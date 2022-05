Tour d'Italie : le Mayennais Clément Davy part à la découverte de la deuxième semaine

Comment vous sentez-vous après cette première semaine de course ?

Ça va plutôt bien. J'attendais quand même pas mal cette journée de repos parce que notre première journée sans course a été une journée de transfert avec le voyage de la Hongrie vers la Sicile. Et c'est vrai que je l'attendais avec impatience, mais sinon les jambes répondent bien, donc c'est vraiment top.

Quelles sont vos impressions après dix jours sur le Tour d'Italie ? Toute cette organisation autour d'un Giro par rapport aux autres courses de la saison.

Ce qui est impressionnant au niveau de l'organisation, c'est qu'on passe un cran supérieur, au niveau des infrastructures, de la présentation des coureurs chaque jour. Et puis le public qui répond présent. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir être spectateur sur le Tour de France plusieurs fois étant plus jeune. Et maintenant, vivre ça sur le vélo ! Je peux ressentir ce que j'ai pu ressentir en tant que spectateur mais maintenant sur le vélo avec le monde présent sur le bord de la route. C'est toujours surprenant de voir tous ces gens nous applaudir et nous accompagner dans notre effort. Parce que le faire tous les jours, ce n'est pas simple et c'est vrai que le public nous aide à le faire.

Vous avez deux victoires au sein de l'équipe, deux victoires auxquelles vous avez vraiment participé de façon personnelle. Du coup, vous les partagez avec Arnaud Démare ?

Oui, complètement. Toute l'équipe. Les deux victoires ont des saveurs différentes parce que cela ne s'est pas passé de la même façon. Pour la première (mercredi 11 mai), ça a été une course de folie du début jusqu'à la fin, avec le col au milieu où on a dû vraiment chasser derrière en faisant la descente à fond. On a vraiment tous courus ensemble. Je suis persuadé que la victoire, elle s'est faite là, on est resté soudés. C'est vraiment le dicton "le cyclisme est un sport individuel mais qui se court en équipe". Et là, clairement c'était le cas. Arnaud (Démare) a répondu présent, il est très en forme et nous derrière on suit et du coup l'équipe est au top niveau donc c'est génial.

Clément Davy, il y a un an, vous étiez sur les Boucles de la Mayenne avec Arnaud Démare (avec trois succès d'étape et le classement général). Un an plus tard, vous êtes tous les deux sur l'une des plus grandes courses du monde et la réussite est toujours là.

Oui, c'est sûr, mais là c'est quand même un autre niveau. Sur un grand Tour, on me dit bien que je suis assez chanceux. Tous les grands tours ne se passent pas comme ça. Débuter comme ça, c'est formidable. Mais maintenant, on en veux d'autres. Arnaud a le maillot cyclamen (du classement par points), donc on a ce maillot à protéger. Et puis on espère donc décrocher d'autres victoires.

Comment vous vous sentez sur les étapes de montagne ?

C'est vraiment la découverte. C'est quand même très très fatigant parce qu'il y a vraiment un gros niveau sur le Giro tous les jours. Ça bagarre pour prendre l'échappée et pour nous, c'est assez compliqué dès que le relief s'élève, parce que ce n'est pas du tout notre profil. Donc on s'accroche. En montagne, je n'ai qu'une hâte, c'est que le grupetto se forme et que je sois dedans. Et après c'est de la gestion. Mais c'est vrai que tous les soirs sur les étapes de montagne, on finit vraiment fatigué. Et puis après, il faut vite récupérer, mais c'est de la découverte.

Justement, la découverte aussi pour vous Clément Davy, ce sont les trois semaines de course. Avec la récupération qui est importante. Vous avez l'impression de plonger dans l'inconnue à partir de la deuxième semaine ?

Ah oui, complètement, je suis dans l'inconnue. Le plus long que j'ai fait, c'est huit jours de course sur le baby Giro et sinon sept jours sur les tours de Normandie, de Bretagne et de Pologne. Donc évidemment, là c'est la découverte complète car ça roule vite tous les jours. A chaque étape, je sais comment je commence la journée, mais je ne sais pas comment je vais la terminer à chaque étape. Après, quand le profil me convient, c'est assez simple mais dès qu'il y a le relief, c'est compliqué et je me bats. C'est dans ces moments un peu plus compliqué que je repense aux deux victoires d'Arnaud, aux deux victoires de l'équipe pour qu'on puisse en décrocher d'autres après.

Quelle est votre relation avec Arnaud Démare ? Vous étiez tout jeune lorsqu'il a commencé à gagner ses premières courses au plus haut niveau.

Bien sûr, mon regard sur lui a évolué. Je suivais Arnaud à la télévision avec des yeux admiratifs. Maintenant, j'ai découvert un Arnaud autre que le cycliste. C'est aussi ça que j'apprécie énormément chez lui. Oui, il a son palmarès, mais j'apprécie énormément le personnage. On a un bon feeling, que ce soit sur le vélo ou en dehors. Et tout le groupe sprint, on a vraiment une bonne cohésion en dehors du vélo et c'est ce qui fait notre force. Ma vision a changé. Maintenant, je suis auprès d'eux et on écrit l'histoire de l'équipe tous ensemble et c'est top pour moi personnellement d'en faire partie. Je suis fier de faire partie de cette équipe et encore plus des huit coureurs de ce Giro.