Tour d'Italie : Thibaut Pinot échoue encore pour la victoire d'étape

La déception est immense pour les fans du haut saônois qui ont bien cru que leur idole allait lever les bras pour la 7e fois sur un grand Tour. Thibaut Pinot a fait partie de la grande échappée du jour avec notamment le breton Warren Barguil, comme lui ex coureur du CC Etupes. Les fuyards ont compté jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton des favoris à 30 km de l'arrivée. A l'attaque, maillot grand ouvert, le franc-comtois a été le grand animateur de l'étape franchissant en tête les 4 ascensions du jour. Il s'est même rapproché virtuellement à une minute du maillot rose avant que les favoris n'accélèrent.

ⓘ Publicité

Débordé dans les derniers mètres

Le futur retraité a foncé dans les derniers kilomètres mais avec Filippo Zana dans sa roue. Dans un sprint final en faux pas montant qu'il a peut être lancé trop tôt, Thibaut Pinot a pris l'avantage mais a manqué de force. Il a été débordé par le champion d'Italie qui s'impose d'une roue sur la ligne. Déjà deuxième dans l'étape de Crans Montana, Thibaut Pinot échoue encore une fois pour son dernier Giro. C'était peut être sa dernière occasion de lever les bras sur un grand Tour.

"J'ai quand même beaucoup moins de regrets que la dernière fois, aujourd'hui j'ai mis tout ce que j'avais", réagit à chaud Thibaut Pinot au micro d'Eurosport. "C'était une belle échappée, qui avait fière allure. Après je perds au sprint, c'est dommage, mais j'ai aussi eu des pensées négatives dans le final, ce genre de situation m'a rappelé ce qu'il s'est passé vendredi", reconnait le haut saônois. "J'ai peut-être eu moins de confiance que lui [Filippo Zana]."

Le maillot bleu de meilleur grimpeur en lot de consolation

Au général, Thibaut Pinot remonte à la 7e place à 4 minutes 43 du maillot rose toujours sur les épaules du gallois Geraint Thomas. Le coureur de Mélisey récupère le maillot de meilleur grimpeur, "ce maillot bleu qui me représente bien et que je mérite", estime-t-il. Mais pour lui et ses supporters, c'est une maigre consolation. "Ça a toujours été un rêve de monter sur un podium, sur le Giro", raconte-t-il. "Ce ne sera peut-être pas sur le podium du classement général, mais ce sera peut-être celui du grimpeur, pour moi ça restera quand même une belle image."

Ce vendredi, c'est l'étape reine de ce Giro 2023 avec cinq cols à escalader pour le peloton. Le Tour d'Italie se termine dimanche.