Tour d'Italie : Thibaut Pinot se rapproche un peu plus du podium

A deux étapes de l'arrivée du 100ème tour d'Italie, le cycliste franc-comtois se rapproche un peu plus du podium. Thibaut Pinot reste quatrième du classement général mais n'est plus qu'à dix secondes de Vincenzo Nibali, le troisième. Suspense !

Après avoir grappillé de précieuses secondes jeudi, lors de la 18ème étape, Thibaut Pinot continue de se rapprocher des trois leaders du Tour d'Italie. Le coureur haut-saônois a attaqué ce vendredi dans la dernière ascension du jour. Incapable de suivre le Franc-Comtois, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana ont tenté de limiter la casse. Le leader de la FDJ revient à dix secondes du trio de tête et à 53 secondes du nouveau maillot rose du Giro, le colombien Nairo Quintana (Movistar).

Demain, le peloton attaquera sa dernière étape de montagne entre Pordenone et Asiago. Une étape de 190 kilomètres avec deux cols majeurs à franchir. Peut-être une nouvelle occasion pour le Franc-Comtois de retrouver le podium, à portée de pédales. Thibaut Pinot aura ensuite un dernier contre-la-montre, de 29.3 kilomètres, à bien négocier dimanche s'il veut s'adjuger les premières places. Ce serait tout de même une sacrée performance pour lui qui participe pour la première fois au Giro, considéré comme un des tours les plus exigeants du circuit professionnel.

La sale journée de Tom Dumoulin

Le Néerlandais Tom Dumoulin, qui portait le maillot rose, a cédé dans la montée finale et a lâché plus d'une minute à ses rivaux directs. Au classement général provisoire, Quintana précède désormais Dumoulin de 38 secondes à deux jours de l'arrivée à Milan. Suivent l'Italien Vincenzo Nibali, troisième à 43 secondes, et le Français Thibaut Pinot, quatrième à 53 secondes. Dumoulin, qui a passé une dure journée, a dû faire face à une attaque surprise de ses rivaux directs dans la descente de Sappada à 134 kilomètres de l'arrivée.