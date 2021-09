Le parcours et les équipes présentes pour le Tour de Bretagne 2021 ont été dévoilées ce mercredi 8 septembre 2021. 24 équipes participent à cette édition, avec de nombreux jeunes espoirs et quelques coureurs confirmés. Et des étapes qui s'annoncent exigeantes.

Tour de Bretagne 2021 : un plateau relevé et un parcours exigeant

Bernard Hinault, ambassadeur du Tour de Bretagne et Christophe Fossani, président de la course, ont présenté l'édition 2021, à Chateaugiron ce mercredi 8 septembre.

Après annulations et reports, le Tour de Bretagne revient pour une édition 2021 au parcours relevé et avec un plateau ambitieux. La course de sept jours va se tenir du 20 au 27 septembre, dans tous les départements bretons.

Le parcours et les équipes présentes ont été dévoilées ce mercredi 8 septembre 2021. Cette année encore beaucoup de formations réserves d'équipes World Tour et des équipes professionnelles, dont les bretonnes B&B Hotels PB KTM et Arkéa-Samsic. En tout 24 équipes, venues de 13 pays différents.

Le parcours, relevé et exigeant comme chaque année, compte notamment une 5e étape exceptionnellement longue. 217 kilomètres entre Châteaubriant et Boisgervilly. C'est la plus longue étape jamais programmée, en 54 éditions du Tour de Bretagne.

Des jeunes ambitieux et un favoris ?

La liste des coureurs devrait se confirmer seulement quelques jours avant la course. De grands espoirs comme Alan Boileau (B&B Hotels) ou Paul Penhoët (Groupama FDJ) devraient être présents. Face à eux quelques coureurs d'expérience comme Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) ou Johan Le Bon (Dinan Sport Cycling).

Une interrogation, la présence ou non de Franck Bonnamour (B&B Hotels), convoqué en dernière minute pour les Championnats d'Europe cette semaine. La révélation du dernier Tour de France serait un des favoris à la victoire finale s'il était engagé sur le Tour de Bretagne 2021.

Les 24 équipes engagées

B&B Hotels PB KTM

Team Arkéa-Samsic

Androni Giocattoli-Sidermec (Italie)

Equipo Kern Pharma (Espagne)

Black Spoke Pro Cycling (Nouvelle-Zélande)

Electro Hiper Europa (Argentine)

Development Team DSM (Allemagne)

Groupama FDJ

Israel Cycling Academy (Israël)

Leopard Pro Cycling (Luxembourg)

Protouch (Afrique-du-Sud)

Riwal Cycling Team (Danemark)

Bike Aid (Allemagne)

Swiss Racing Academy (Suisse)

Team Bridgelane (Australie)

Team Qhubeka (Afrique-du-Sud)

Cross Team Legendre

AG2R-Citroën U23

Côtes d'Armor - Marie Morin - U

Dinan Sport Cycling

Lotto Soudal Development (Belgique)

Sojasun Espoir ACNC

Team U Nantes Atlantique

WB-Fybolia-Locminé

Etape 1 - Le Cambout / Allineuc

L'étape 1 du Tour de Bretagne. - Tour de Bretagne

Le profil de l'étape 1 du Tour de Bretagne. - Tour de Bretagne

Etape 2 : Corlay / Rosporden

2e étape du Tour de Bretagne. - Tour de Bretagne

Le profil de la 2e étape. - Tour de Bretagne

Etape 3 : Rosporden / Brandivy

L'étape 3 du Tour de Bretagne. - Tour de Bretagne

Le profil de l'étape 3. - Tour de Bretagne

Etape 4 : Ploeren / Louisfert

L'étape 4 du Tour de Bretagne.

Le profil de l'étape 4

Etape 5 : Châteaubriant / Boisgervilly

L'étape 5 du Tour de Bretagne.

Le profil de l'étape 5

Etape 6 : Quédillac / Fougères

L'étape 6 du Tour de Bretagne.

Le profil de l'étape 6.

Etape 7 : Guitté / Dinan

L'étape 7 du Tour de Bretagne.