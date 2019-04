Tour de Bretagne Cycliste : suivez le 11/12 de France Bleu en Live Vidéo depuis Le Ferré - Mardi 30 avril 2019

Pour cette 53e édition du Tour de Bretagne Cycliste, l'épreuve qui se déroule du 25 avril au 1er mai 2019 partira du Morbihan. De Lorient à Saint-Pol-de-Léon, 7 étapes à travers les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique, 7 étapes à suivre en direct sur les antennes de France Bleu.

Le Ferré, France

France Bleu en DIRECT depuis Le Ferré

Pour vous faire suivre au plus près de la course ce grand rendez-vous sportif, les antennes de France Bleu se délocalisent tout au long des 7 étapes. Dès le 25 avril à Lorient et tous les jours depuis les villes de départ, les équipes de France Bleu seront en direct.

Les 7 directs France Bleu depuis les villes de départ

En un clic sur les logos France Bleu, découvrez les emplacements, les heures des directs depuis les 7 villes étapes du Tour de Bretagne Cycliste 2019. Venez nous rendre visite sur nos studios délocalisés.

Mardi 30 avril - Etape 6 | LE FERRÉ > PLURIEN (171,6 km)

Départ de la course à 12h30 - Parking de la Mairie - Rue de Bretagne, 35420 LE FERRÉ

à 12h30 - Parking de la Mairie - Rue de Bretagne, 35420 LE FERRÉ Village départ ouvert à partir de 10h00

à partir de 10h00 Arrivée prévue vers 16h15 - Rue de Montangue, 22240 PLURIEN

vers 16h15 - Rue de Montangue, 22240 PLURIEN Entrée sur le circuit d’arrivée vers 15h40 > 4 tours de 5,7 km

A consulter : Itinéraire / Horaires | La carte de l'étape | Le circuit final

Pour tout savoir : la course, les équipes engagées, rendez-vous sur le site officiel ► tourdebretagne.fr