Tour de Bretagne Cycliste : suivez le 11/12 de France Bleu en Live Vidéo depuis Rougé - Lundi 29 avril 2019

Pour cette 53e édition du Tour de Bretagne Cycliste, l'épreuve qui se déroule du 25 avril au 1er mai 2019 partira du Morbihan. De Lorient à Saint-Pol-de-Léon, 7 étapes à travers les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique, 7 étapes à suivre en direct sur les antennes de France Bleu.

Pour vous faire suivre au plus près de la course ce grand rendez-vous sportif, les antennes de France Bleu se délocalisent tout au long des 7 étapes. Dès le 25 avril à Lorient et tous les jours depuis les villes de départ, les équipes de France Bleu seront en direct.

Les 7 directs France Bleu depuis les villes de départ

En un clic sur les logos France Bleu, découvrez les emplacements, les heures des directs depuis les 7 villes étapes du Tour de Bretagne Cycliste 2019. Venez nous rendre visite sur nos studios délocalisés.

Lundi 29 avril - Etape 5 | ROUGÉ > LE FERRÉ (191,5 km)

Départ de la course à 11h40 - Espace Herminette - Rue de la Prairie, 44660 ROUGÉ

à 11h40 - Espace Herminette - Rue de la Prairie, 44660 ROUGÉ Village départ ouvert à partir de 9h30

à partir de 9h30 Arrivée prévue vers 16h20 - Rue de Bretagne, 35420 LE FERRÉ

vers 16h20 - Rue de Bretagne, 35420 LE FERRÉ Entrée sur le circuit d’arrivée vers 15h30 > 4 tours de 8,1 km

Pour tout savoir : la course, les équipes engagées, rendez-vous sur le site officiel ► tourdebretagne.fr