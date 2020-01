Tour de Bretagne : un parcours "plus rugueux" en 2020

Après une édition 2019 qui a fait la part belle aux sprinteurs, le parcours du Tour de Bretagne 202 (25 avril - 1er mai) dévoilé ce lundi, s'annonce plus corsé. Avec deux dernières étapes probablement décisives à Fougères et Dinan.

Comme si l'édition 2019 avait laissé un goût d'inachevé, avec une grande majorité d'étapes conclue par des sprints massifs, et la victoire finale du rapide Lorenzo Manzin, les organisateurs du Tour ont souhaité un cru 2020 bien plus difficiles.

La carte globale du Tour de France 2020. - Tour de Bretagne

"C'est un profil plus rugueux, il y a plus de dénivelé qu'en 2019, avec des coins compliqués" confirme Christophe Fossani, le président du Tour de Bretagne. "L'an dernier, c'était facile, cette année, ce sera plus difficile" se réjouit d'avance Bernard Hinault. "Si les coureurs ne sont pas bons, on pourra un peu les charrier."

Le Tour s'élancera le 25 avril depuis Le Cambout, en plein coeur de la région, tout proche d'un des berceaux du cyclisme breton, Loudéac. Les trois premières étapes le conduiront ensuite dans les Côtes d'Armor (Allineuc, Corlay) le Finistère (Rospoden accueillera une arrivée et un départ), et le Morbihan (Ploeren). Et si l'ascension de Mûr-de-Bretagne est bien prévue lors de la première étape, tout devrait se décanter en fin de Tour.

Une étape décisive à Fougères

Et c'est bien l'Est de la région qui accueillera les trois dernières étapes censées faire la décision. Avec, d'abord, l'étape la plus longue de l’histoire du Tour de Bretagne, 217 kilomètres entre Chateaubriant (Loire-Atlantique) et Boisgervilly, en Ille-et-Vilaine. Mais l'étape la plus compliquée à gérer sera probablement l'avant-dernière, qui comportera trois difficultés rapprochées en milieu de parcours, mais, surtout, une arrivée au sommet de la côte de la Pinterie, à Fougères, où Julian Alaphilippe s'était imposé en 2013.

La septième étape devrait être décisive sur les hauts de Fougères. - Tour de Bretagne

Le lendemain c'est encore une arrivée en bosse qui départagera les coureurs, en haut de la haute voie de Dinan, où il est rare que le premier du classement général conserve son maillot vert et blanc de leader.

Le profil des étapes du Tour de Bretagne 2020

La première étape entre Le Cambout et Allineuc. - Tour de Bretagne

La deuxième étape entre Corlay et Rosporden. - Tour de Bretagne

La troisième étape entre Rosporden et Brandivy. - Tour de Bretagne

La quatrième étape entre Ploeren et Louisfert. - Tour de Bretagne

La cinquième étape entre Chateaubriant et Boisgervilly. - Tour de Bretagne

La sixième étape entre Quédillac et Fougères. - Tour de Bretagne