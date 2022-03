Tour de Catalogne : à Perpignan, les spectateurs en redemandent !

La 2ème étape de la Volta s'est achevée à Perpignan ce mardi, 67 ans après le dernier passage du Tour de Catalogne dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs centaines de spectateurs étaient présents à l'arrivée sur le boulevard Wilson. Et tous étaient ravis !

Soixante-sept ans plus tard, la Volta a fait son grand retour dans les PO ! Ce mardi 22 mars, la deuxième étape du Tour de Catalogne s'est achevée à Perpignan, après plus de 200 kilomètres de course depuis l'Escala, près de Gérone.

Le peloton est arrivée sur les coups de 17h. Une étape qui s'est jouée au sprint. Et c'est l'Australien Kaden Groves qui s'est imposé devant plusieurs centaines de spectateurs réunis derrières les barricades. Il y avait des fans acharnés mais également des néophytes, des familles. François lui, est venu avec son fils : "C'est super franchement. On a eu accès aux coureurs à la fin de la course, mon enfant a pu récupérer une gourde. C'est très sympa comme ambiance." Avec sa casquette de cycliste sur la tête, Joris abonde :

C'est un honneur de recevoir le Tour de Catalogne. Nous aussi on appartient à cette région, donc ce serait super si la Volta pouvait passer davantage à l'avenir !

Sous le soleil, les spectateurs ont attendu patiemment l'arrivée du peloton © Radio France - Arnaud Roszak

Le podium de l'étape devant le Castillet © Radio France - Arnaud Roszak

Mercredi 23 mars, la troisième étape ralliera Perpignan à la station de ski de La Molina, en Espagne. Si vous souhaitez suivre le début de l'étape, rendez-vous est fixé à 12h50 devant le Castillet.