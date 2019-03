Tour de Catalogne : l'inquiétante chute de Romain Bardet

C'est un Romain Bardet à terre que l'on retrouve lors de la dernière étape du Tour de Catalogne, rassuré par son coach Stéphane Goubert et ausculté par le médecin à même le goudron. Le cycliste brivadois a dû abandonner à 39 kilomètres de l'arrivée de la 7ème étape de ce Tour de Catalogne, pris dans une chute avec d'autres coureurs dont Tony Gallopin, Warren Barguil ou encore Simon Geschke.

Après une chute massive dans le peloton, les Français Bardet et Barguil abandonnent lors de la 7e étape du Tour de Catalogne #VoltaCatalunyapic.twitter.com/WlwfKa38PF — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 31, 2019

La dernière étape du Tour de Catalogne a été remportée par l'italien Davide Formolo (Bora). Au général, c'est le colombien Miguel Angel Lopez qui s'impose. Le premier français, Guillaume Martin (Wanty-Gobert) est huitième.

Un risque de fracture

Suite à cette chute, Romain Bardet a été transporté à l'hôpital, si on en croit le journal espagnol As. Le quotidien évoque "des gestes qui font penser à une fracture de la clavicule".

Même si les images sont impressionnantes, les premières nouvelles seraient plus rassurantes. Le directeur sportif d'AG2R La Mondiale Stéphane Goubert indiquait à Eurosport que _"_les conséquences sont moindres que pour Axel Domont (tombé lors de la cinquième étape et souffrant d'une fracture de la clavicule droite et du bassin, ndlr). Maintenant on va attendre les examens demain."

Le médecin de l'équipe AG2R La Mondiale estime que le vice-champion du monde souffre d'un "traumatisme costal du côté gauche avec une suspicion de fracture" mais écarte une fracture de la clavicule.

Cette chute pourrait marquer un coup d'arrêt dans la saison de l'auvergnat, alors qu'il estimait être dans "son meilleur mois de mars, en terme de forme" de sa carrière professionnelle. C'est après les examens de demain qu'on saura si le brivadois pourra participer au Tour de France, son objectif majeur. Une course qui passera dans sa ville le 14 juillet prochain.