Tour de Catalogne : Romain Bardet doit passer un scanner du thorax dans les trois prochains jours

Romain Bardet doit passer un scanner du thorax dans les trois prochains jours et il effectuera aussi un test à vélo. Le brivadois a fait une chute impressionnante dimanche 31 mars sur le Tour de Catalogne. Il a dû abandonner la course à quelques kilomètres de l'arrivée.

Brioude, France

On en sait un peu plus sur l'état de santé de Romain Bardet. Le coureur a fait une grosse chute dimanche 31 mars sur le Tour de Catalogne et avait été contraint à l'abandon, 39 kilomètres de l'arrivée de la 7eme étape.

Selon le directeur médical de l'équipe AG2R La Mondiale, Éric Bouvat, le brivadois souffre de nombreuses plaies et de contusions au thorax. Il doit aller passer un scanner thoracique dans les prochaines 72h pour dissiper tous les doutes sur d'éventuelles fractures. Il va également effectuer un test à vélo.

La suite de son programme sera ensuite dévoilée. Romain Bardet estimait être dans "son meilleur mois de mars, en terme de forme" juste avant cette chute.